Il Festival di Sanremo 2025 ha celebrato la sua 75ª edizione con una serata finale ricca di emozioni e colpi di scena. Sul palco del Teatro Ariston, sotto la guida di Carlo Conti affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, si sono esibiti i 29 artisti in gara, culminando con la proclamazione del vincitore: Olly con il brano “Balorda nostalgia”.

La competizione è stata serrata fino all’ultimo, con una classifica finale che ha visto al secondo posto Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, seguito da Brunori Sas con “L’albero delle noci”. Fedez si è aggiudicato la quarta posizione con “Battito”, mentre Simone Cristicchi ha chiuso la top five con “Quando sarai piccola”.





Sanremo 2025, vincitore, premi e tutte le classifiche

Durante la serata, sono stati assegnati anche premi speciali:

Miglior Testo: Brunori Sas per “L’albero delle noci”.

Miglior Composizione Musicale: Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”.

Premio della Critica: Lucio Corsi per “Volevo essere un duro”.

Premio Tim: Giorgia con “La cura per me”.

La serata delle cover e dei duetti, tenutasi il 14 febbraio, ha visto trionfare Giorgia e Annalisa con una potente interpretazione di “Skyfall” di Adele, conquistando il pubblico e le giurie. Questo successo ha ulteriormente consolidato la presenza di Giorgia nel panorama musicale italiano.

Olly, al suo secondo Sanremo, ha dimostrato una crescita artistica notevole. Nella serata dedicata alle cover, ha collaborato con Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Band, offrendo una toccante versione de “Il pescatore” di Fabrizio De André. La vittoria con “Balorda nostalgia” gli garantisce la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha confermato la sua importanza nel panorama musicale italiano, offrendo una vetrina prestigiosa per artisti affermati ed emergenti, e consolidando il suo ruolo di evento centrale nella cultura musicale del Paese.

Ecco la classifica completa dal primo al 29esimo posto

1) Olly – Balorda nostalgia

2) Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3) Brunori Sas – L’albero delle noci

4) Fedez – Battito

5) Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6) Giorgia – La cura per me

​7) Achille Lauro – Incoscienti giovani

​8) Francesco Gabbani – Viva la vita

​9) Irama – Lentamente

​10) Coma_Cose – Cuoricini

​11) Bresh – La tana del granchio

​12) Elodie – Dimenticarsi alle 7

​13) Noemi – Se t’innamori muori

​14) The Kolors – Tu con chi fai l’amore

​15) Rocco Hunt – Mille vote ancora

​16) Willie Peyote – Grazie ma no grazie

​17) Sarah Toscano – Amarcord

​18) Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

​19) Rose Villain – Fuorilegge

​20) Joan Thiele – Eco

​21) Francesca Michielin – Fango in Paradiso

​22) Modà – Non ti dimentico

​23) Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

​24) Serena Brancale – Anema e core

​25) Tony Effe – Damme ‘na mano

​26) Gaia – Chiamo io, chiami tu

​27) Clara – Febbre

​28) Rkomi – Il ritmo delle cose

​29) Marcella Bella – Pelle diamante