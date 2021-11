Lorenzo Amoruso è di nuovo intervenuto al GF Vip 6 ma questa volta non per abbracciare la sua Manila Nazzaro, ma per parlare con Soleil Sorge. In diretta, dopo le affermazioni pesanti su Gianmaria Antinolfi, l’ex calciatore ha affossato l’influencer: “Per parlare di umiltà, bisogna esserlo. Ci sono modi e tempi per dire le cose e chi vive sui social, oppure nella Casa del GF Vip, ha un messaggio importante perché viene raccolto da tantissime persone. Il messaggio che hai mandato, credimi, è brutto”.

Soleil Sorge ha preferito non commentare troppo queste parole, anche perché si era già scusata parlando però di fraintendimento. Ma ovviamente Lorenzo Amoruso interviene molto più spesso sulle vicende che riguardano la sua compagna, che negli ultimi giorni ha passato momenti difficili.

Lorenzo Amoruso, lo sfogo dopo il gesto straziante di Manila

Poco fa Manila Nazzaro ha ripercorso con Patrizia Pellegrino, anche lei addolorata per la prematura perdita di un figlio, il momento in cui un anno fa ha vissuto un aborto. Aspettava una figlia, la prima, da Lorenzo Amoruso. E si è lasciata andare alla commozione facendo volare un palloncino fuori dalla Casa come gesto simbolico.





“Sono un po’ giù, sono giornate un po’ così, di pensieri e ricorrenze, potevo essere madre”, aveva detto Manila Nazzaro alcuni giorni fa. E come già successo in quell’occasione, Lorenzo Amoruso è intervenuto sul suo profilo Instagram per commentare il gesto della sua compagna al GF Vip 6. Un messaggio che ha commosso tutti i suoi fan: “Vi tolgo tutti i dubbi: oggi un anno fa esatto è arrivato il risultato finale degli esami che ci diceva che la bimba non aveva battito”.

non potete capire il pianto che mi sono fatta leggendo questo commento del compagno di manila

#gfvip pic.twitter.com/mS06hIQveZ November 25, 2021

“La settimana prima avevamo avuto un riscontro non definitivo e quindi nutrivamo ancora pochissime speranze poiché alcuni valori erano ancora altissimi – ha proseguito Lorenzo Amoruso – Non saprei come spiegarmi meglio, scusate la mia ignoranza in materia ma purtroppo non sono mai stato genitore e purtroppo devo vedere in faccia la realtà della vita che probabilmente non lo sarò mai. Scusate lo sfogo, buona serata!”.