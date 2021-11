Lorenzo Amoruso furioso. L’ex calciatore segue ogni giorno la sua Manila Nazzaro, che è al GF Vip 6. Ed è anche riuscito già a incontrarla dopo settimane e settimane di lontananza. Qualche puntata fa, dopo essersi sottoposto a quarantena pur di riabbracciarla, si è presentato a sorpresa nel salone della Casa e regalato al pubblico del reality show e soprattutto alla sua compagna di vita una parentesi molto romantica.

Manila Nazzaro si sta dimostrando una grande concorrente ma anche lei ha i suoi momenti di sconforto. L’ultimo poche ore fa quando, in lacrime, ha ricordato un triste anniversario: il giorno in cui ha perso il bimbo che aspettava da Lorenzo Amoruso. “Sono un po’ giù – ha raccontato la vippona agli altri – sono delle giornate un po’ così. Perché ieri pensavo che un anno fa oggi mi diagnosticarono l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo”.

Lorenzo Amoruso furioso per le critiche a Manila Nazzaro

“Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile – ha continuato la compagna di Lorenzo Amoruso -, anche per Lorenzo, pure lui non stava affatto bene. Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distrarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. Io invece ero chiusa in un’altra stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia”. Tanti utenti sono stati solidali, ma tanti altri hanno lanciato forti critiche alla concorrente.





Lo fa sapere proprio Lorenzo Amoruso, che su Instagram ha registrato una Storia per ringraziare quanti sono vicini alla coppia ma anche per replicare alle cattiverie ricevute. Tanto che in calce al video si legge la scritta “Vergognatevi”. “Ciao a tutti dopo un po’ di shopping oggi volevo davvero ringraziarvi per tutto il supporto che è arrivato a me e a Manila purtroppo nella ricorrenza di questa settimana terribile che abbiamo passato lo scorso anno”, ha esordito.

Ma purtroppo, come anticipato, Lorenzo Amoruso, che ha parlato anche di “dolore che non passerà mai” si è ritrovato a leggere anche commenti per niente carini: “Qualche messaggio di merda purtroppo c’è stato. Non auguro il male a queste persone perché non mi interessa. Non gli do neanche importanza sinceramente. Mi concentro sull’affetto che è arrivato da parte di tanti”.