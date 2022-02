Sono sempre stati innamoratissimi, complici. Parliamo di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: la donna impegnata al GF Vip però, sembra essere cambiata. A farlo notare a tutti, qualora ce ne fosse bisogno, è lo stesso compagno della donna che annuncia di essere in crisi. Con una storia su Instagram, ha fatto sapere di non essere più sicuro di quello che prova per Manila. Si è trattato di un vero fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che sono sempre stati molto affiatati.

Lorenzo ha infatti dichiarato di non riconoscere più Manila negli ultimi giorni, arrivando a dire che probabilmente pure lui ha commesso degli errori di valutazione. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Così Lorenzo Amoruso si sfoga su Instagram. Certo, non si tratta di un addio definitivo, ma le cose non stanno andando bene.

L’ex calciatore è persona di poche parole e quindi la cosa preoccupa i fan. Ora, non c’è un fatto che possa spiegare le frasi choc di Lorenzo Amoruso su Manila. Di recente tuttavia, la showgirl è stata protagonista di qualche giravolta e di un pessimo scivolone su Nicola Pisu, ex gieffino e figlio di Patrizia Mirigliani.





Si è poi allontanata da Soleil e Katia, avvicinandosi a Delia Duran, l’ex di Alex Belli. C’è poi da capire come reagirà l’ex Miss Italia quando leggerà le frasi del fidanzato. Neanche a dirlo, il padrone di casa del GF Vip in queste situazioni ci sguazza benissimo: ora senza dubbio Alfonso Signorini accenderà un faro sulla vicenda nelle prossime puntate.

Sono solo un lontano ricordo i tempi in cui Amoruso entrava nella Casa più spiata d’Italia promettendo amore eterno alla sua dolce metà e consigliandole di proseguire sulla rotta intrapresa. In queste ore Lorenzo Amoruso dice di essersi forse sbagliato a valutare la sua donna. Se non è una crisi questa…