“Si è fatta male”. Lorella Cuccarini, incidente ad Amici 21. È successo in studio, come sta

Si avvicina una nuova puntata del serale di Amici in onda sabato 9 aprile su Canale 5. Giovedì 7 aprile c’è stata la registrazione della puntata che il pubblico vedrà in tv e sono giunte le prime anticipazioni. Il talent di Maria De Filippi entra nel vivo e le sfide tra gli allievi sono sempre più avvincenti. Si rincorrono le prime voci sui possibili eliminati e per il pubblico si potrebbe trattare di una brutta sorpresa dal momento che se fosse tutto confermato si tratterebbe di nomi importanti.

Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News e Amici News ad abbandonare il talent dovrebbero essere Aisha Maryam e Crytical al secolo Francesco Paone. Aisha ha dovuto lasciare il programma dopo che il suo team, Cuccarini-Todaro, ha perso la prima manche. La cantante ha salutato tutti con commozione e ha ringraziato per l’opportunità che le è stata data nei mesi scorsi da Lorella, sua insegnante sin dall’inizio del percorso. I due allievi a finire al ballottaggio al termine delle riprese, sono Crytical e Nunzio: i due conosceranno il verdetto del loro spareggio in casetta e non in studio.





Una decisione che non avrebbe incontrato il favore del pubblico che sui social non ha gradito. In rete infatti, nei gruppi che si occupano di Amici 21, è salita una forte contestazione nei confronti dei giudici. “Crytical non ti meritano”, “Io sotto choc davvero”, si legge tra i commenti social del web rilasciati sul secondo eliminato. Sulla prima eliminata Aisha, c’è chi tra gli internauti grida allo spoiler fake, sostenendo che il primo eliminato sia Albe, tra i cantanti. Poi, si leggono altri commenti ancora: “Ci avrei scommesso su Aisha, anche se prima di lei meritavano di uscire Serena e Nunzio”.

Nel frattempo oltre alle sfide e alle varie eliminazioni, c’è il guanto di sfida prof che vede coinvolti da una parte Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro e dall’altra Alessandra Celentano con Rudy Zerbi. Per questa settimana le coppie si sono sfidate nel musical. Il duo Zerbi/Celentano ha portato in scena Dirty Dancing, facendo molto divertire il pubblico e i giudici. I Cuccarini/Todaro invece si sono esibiti nei Blues Brothers e si sono aggiudicati nuovamente la sfida. Ormai siamo sul punteggio di 4-0.

Ma dalle anticipazioni della puntata si è venuto a sapere che Lorella Cuccarini è stata vittima di un infortunio: infatti durante l’esibizione si è fatta male ad un ginocchio. Al momento non ci sono molti particolari rispetto a quanto realmente accaduto, ma l’insegnante di canto di Amici 21 si è ripresa e sta bene, quindi non sarebbe successo nulla di grave ed ha continuato tranquillamente la registrazione.

