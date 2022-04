Amici 21 entra nel vivo, con il quarto serale si inizia a fare sul serio. Le voci sui prossimi due eliminati stanno già facendo discutere. Si tratta di due nomi importanti che, per alcuni, avrebbero meritato un destino ben diverso. Nel corso dell’ultimo serale a dovere abbondare il talent, lo scorso anno vinto dalla ballerina Giulia Stabile, erano stati Leonardo Lisi che John Erik. A sottolineare come, verso la finale del 14 maggio, la tensione sia in costante aumento, era stato il crollo emotivo di Albe subito dopo il serale.



Per chi non avesse seguito la diretta di sabato scorso di Amici 21, Albe era rientrato in casetta ed era scoppiato a piangere. “Siamo in tre, non abbiamo mai vinto una partita, io non ho mai vinto un punto. Non è che sono scemo e dico la casualità. Non è la casualità, è la realtà dei fatti che evidentemente qualsiasi persona io abbia contro non riesco. Sono uno che percepisce le cose, sento se una cosa va o non va, so che se la prossima volta andiamo in nomination”.





Amici 21, critiche per l’eliminazione di Crytical e Aisha



Poi il crollo: “Evidentemente il mio meglio non vale il punto. Non vale la finale”. Carola e Sissi, due delle allieve più seguite ad Amici 21, avevano provato a rincuorarlo: “Anche io ho preso un punto e basta dall’inizio del serale”. E ancora: “Adesso non ci ho più pensato al punto, mi sono divertita, mi sono piaciuta, ho ballato bene. Non l’ho preso ma ho fatto il mio, ho preso comunque dei complimenti, la maestra mi ha fatto i complimenti. Non sono andata in nomination. Sono stata brava”.



Albe, almeno per questa volta, non sarà l’eliminato del serale di Amici 21. I due giovani cantanti, rispettivamente settima eliminata e ottava eliminata, dopo gli eliminati al talent in ordine cronologico Gio Montana, Alice Del Frate, Calma al secolo Marco Barbieri, Christian Stefanelli, John Dela Cruz e Leonardo Lini, sono Aisha Maryam e Crytical al secolo Francesco Paone. Una decisione che ha mandato su tutte le furie in fan.



In rete infatti, nei gruppi che si occupano di Amici 21, è salita una forte contestazione nei confronti dei giudici. “Crytical non ti meritano”, “Io sotto choc davvero”, si legge tra i commenti social del web rilasciati sul secondo eliminato. Sulla prima eliminata Aisha, c’è chi tra gli internauti grida allo spoiler fake, sostenendo che il primo eliminato sia Albe, tra i cantanti. Poi, si leggono altri commenti ancora: “Ci avrei scommesso su Aisha, anche se prima di lei meritavano di uscire Serena e Nunzio”.

