Lorella Cuccarini è una showgirl, cantante, ballerina, attrice e conduttrice tv che non avrebbe bisogno di presentazioni. Nata a Roma da papà ragioniere e mamma sarta, Lorella inizia a muovere i primi passi nella danza all’età di 9 anni frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, che all’epoca era già un famoso ballerino televisivo. Ed è proprio frequentando quella scuola che la Cuccarini fa, insieme agli altri allievi dell’accademia, la sua primissima apparizione televisiva nel 1978 a 12 anni, in una puntata dello storico varietà del sabato sera Ma che sera condotto da Raffaella Carrà.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Dopo qualche anno di gavetta, arriva l’incontro che le cambierà la vita: quello con Pippo Baudo, che a metà degli anni Ottanta l’ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986. Lorella Cuccarini è passata successivamente in Fininvest riscuotendo consensi con il varietà Odiens, di Antonio Ricci, la cui sigla è poi diventata un evergreen della musica italiana: la conosciutissima ‘La notte vola’.





Chi è Lorella Cuccarini: anni, altezza, peso, marito, i quattro figli

Numerosissimi i programmi televisivi che Lorella Cuccarini ha condotto su Canale 5 a partire dagli anni Novanta. Indimenticabile il suo sodalizio con Marco Columbro, con cui l’eterna ‘rivale’ di Heather Parisi (rivalità, questa, sempre smentita da entrambe le interessate) ha presentato, tra gli altri, fortunate edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica. Lorella Cuccarini ha anche condotto il Festival di Sanremo 1993 insieme a Pippo Baudo e in quegli anni ha collezionato ben due Telegatti come personaggio femminile dell’anno. E poi la musica, la carriera come attrice in tv e gli spettacoli in teatro.

Per continuare a leggere clicca su Successiva