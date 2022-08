Importanti rivelazioni sono giunte da Loredana Lecciso, che ha spiegato il perché sia sparita dalla televisione. Ormai è trascorso tanto tempo dalle sue costanti apparizioni nel piccolo schermo e i fan si sono chiesto ripetutamente le ragioni di questa sua decisione. Dopo tanto silenzio intorno a questa questione, è la stessa showgirl a fare chiarezza in un’intervista. Le sue sono parole molto chiare e fanno immaginare che potrebbe anche non ritornare a breve, se non dovesse esserne molto convinta.

Il sito Gossip e Tv ha infatti ricordato che Loredana Lecciso ha anche detto no alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma perché è sparita dalla televisione non era facile capirlo, almeno fino a questo momento. La sua speranza è che ora il pubblico possa accettare questa sua presa di posizione e non faccia più domande simili. Anche perché le sue affermazioni non lasciano spazio a molti dubbi a riguardo. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato a tal proposito la partner di Albano Carrisi.





Loredana Lecciso, perché è sparita dalla televisione

Nel corso della sua chiacchierata con un giornalista di Grand Hotel, Loredana Lecciso ha tolto ogni tipo di mistero sul perché sia sparita dalla televisione. L’abbiamo vista protagonista unicamente in alcune trasmissioni di Barbara D’Urso come opinionista, ma poi niente di più corposo. E c’è anche una novità per quanto riguarda la sua vita professionale, visto che sta ritornando a ricoprire il ruolo di giornalista. Ha tanta voglia di puntare nuovamente su questo settore e siamo certi che otterrà i risultati sperati.

A Grand Hotel, alla domanda sul motivo della lontananza dal mondo televisivo, ha detto: “È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita. Ho disdetto diverse cose, ho onorato quelle indispensabili e ho chiuso per qualche tempo”. Ha tanta voglia di godersi la sua vita da madre e non sembra dunque che le manchi così tanto l’ambizione del piccolo schermo.

Questo invece quanto detto nei giorni scorsi al settimanale Nuovo sul rapporto con Romina Power: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione? Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”.

