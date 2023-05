Chi è il preferito dell’Isola dei Famosi 2023? Vi diciamo subito che non ce n’è soltanto uno, bensì due. Ora, in attesa della puntata di stasera, è chiaro che le carte in gioco si stanno ben delineando e gli utenti, suoi social e non solo, hanno iniziato ad avere i propri beniamini. Chi se la sta cavando meglio degli altri quindi? Chiaramente è ancora molto presto per dirlo e nei prossimi mesi succederanno senza dubbio cose che ribalteranno la situazione attuale. Tuttavia c’è chi punta già molto forte su qualcuno e chi invece deduce che molti ci lasceranno presto.

In attesa nel frattempo della terza puntata, Novella 2000 ha lanciato un sondaggio ai proprio utenti chiedendo il nome del naufrago preferito della seconda settimana de L’Isola dei Famosi 2023. Chi è quindi che si salva dalle grinfie del pubblico televisivo italiano e chi invece non ha speranze? All’ultimo posto troviamo Marco Predolin, con lo 0% dei voti. A seguire Luca Vetrone, con lo 0% dei voti, così come Corinne Clery e Christopher Leoni.

Leggi anche: “Arrivata, i naufraghi tremano”. Isola dei Famosi 2023, il nuovo sbarco è un caos: “Vedrete…”





Chi è il preferito dell’Isola dei Famosi 2023

Poco sopra c’è Andrea Lo Cicero, con il 3% dei voti; Fiore Argento, con il 5% dei voti. Claudia Motta e Pamela Camassa, con il 6% dei voti. Così come per Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sempre con il 6% dei voti. Più in alto negli indici di gradimento troviamo Nathaly Caldonazzo, con il 7% dei voti. Poco sopra Cristina Scuccia.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, con l’11% dei voti li troviamo a podio quindi, al terzo posto. Al secondo invece Helena Prestes, con il 26% dei voti. Primo posto condiviso poi quindi per Marco Mazzoli e Paolo Noise, con il 29% dei voti. Sono loro secondo Novella 2000 i preferiti di questa edizione, almeno finora. Ma come abbiamo detto, il tempo è ancora molto di fronte a loro e potrebbe capitare di tutto.

Tra l’altro stasera ci saranno, secondo i soliti rumors, grandi colpi di scena e come abbiamo già annunciato, farà il suo ingresso anche Asia Argento, che farà una sorpresa a sua sorella Fiore e affronterà alcuni dei naufraghi. Chissà cosa succederà quindi nei vari gruppetti dell’isola e se Asia creerà qualche malumore o semplicemente romperà qualche equilibrio.

Leggi anche: “Glielo dicono oggi”. Isola dei Famosi 2023, brutta notizia per Cecchi Paone e il compagno