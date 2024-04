In prima serata su Rai1, è andata in onda la finale di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici. In giuria i cantanti ed esperti Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. La trasmissione canora della Rai, nella versione senior, si è conclusa venerdì 5 aprile con la vittoria di Diana Puddu, in gara come concorrente del team di Gigi D’Alessio, che ha festeggiato il grande successo della sua pupilla.

60 anni di originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, è riuscita ad arrivare sul più alto gradino del podio con il 45,06% dei voti e avrà la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati nel programma di Rai1 tramite l’etichetta discografica Warner Music Italia. La finale di The Voice Senior è stata ricca di colpi di scena e frecciatina.

The Voice Senior, frecciatina di Gigi D’Alessio a Sanremo

Mentre andava in onda la finale di The Voice, il giudice Gigi D’Alessio ha voluto lanciare una frecciatina al Festival di Sanremo, in riferimento alla modalità di voto con cui è stato scelto il vincitore. Prima dell’inizio delle esibizioni dei cantanti rimasti in gara, Antonella Clerici ha spiegato ai telespettatori le modalità di televoto per scegliere il vincitore dell’edizione senior 2024: “Sarà il pubblico da casa a eleggere il vincitore di The Voice Senior”.

A quel punto, Gigi D’Alessio è intervenuto lanciando una frecciatina al Festival di Sanremo, in particolare all’ultima edizione in cui c’è stato un testa a testa tra Angelina Mango, poi vincitrice della kermesse canora più importante d’Italia, e il cantante napoletano Geolier, che ha scatenato non poche polemiche visto che il pubblico (60%) era dalla parte del giovane trapper.

“Antonella, ricorda che qui non c’è la sala stampa, quindi i voti del pubblico valgono”, ha detto Gigi D’Alessio ironizzando proprio sulla finale dell’ultimo festival di Sanremo, vinto poi dalla figlia di Mango. Il cantante e giurato di The Voice aveva partecipato alla serata delle cover accompagnando proprio Geolier (insieme anche a Luchè e Gue Pequeno) risultato il vincitore della serata. “La giuria è proprio il popolo che vota, quindi vota con il cuore”, ha concluso la conduttrice, dando poi il via alla gara.