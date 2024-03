The Voice Senior, ieri sera il talent durante lo show su Rai Uno Gigi D’Alessio ha fatto una rivelazione clamorosa su uno dei concorrenti in gara. Dopodiché il giudice ha preso una decisione molto dura e il concorrente è finito in lacrime. Telespettatori spiazzati. Anche Antonella Clerici in un primo momento è sembrata non sapere come gestire la situazione.

L’episodio avvenuto ieri sera ha suscitato subito molte reazioni del web. Gli utenti si domandavano infatti se una cosa simile fosse ammessa dal regolamento. Nessuno ha saputo dare una risposta definitiva su questo punto. Qualcosa di veramente clamoroso a The Voice Senior. I concorrenti della trasmissione sono persone che non hanno avuto l’occasione nella vita di mettere in mostra il proprio talento oppure artisti che in passato erano pure riusciti a emergere, ma poi la loro carriera non è decollata del tutto.

The Voice Senior, reivelazione choc di Gigi D’Alessio sul concorrente in gara

È questo il caso di Ciro Sciallo, che si è presentato ieri sul palco con una canzone di Pino Daniele. Per chi non lo conoscesse, Sciallo è un cantautore di razza con 12 album all’attivo (più due per il mercato statunitense), veterano della scena musicale italiana, innovatore della tradizione partenopea: classe 1960, da Napoli.

Dopo la sua esibizione Gigi D’Alessio ha preso la parola per una rivelazione: “Con il permesso di tutti, parlo io. Lo conosco, è un amico mio da tanti anni e vi giuro che non mi ha detto che sarebbe venuto a The Voice Senior. Non lo catalogo un uomo che ha già fatto sessant’anni. Quando l’ho sentito cantare, mi sono detto: ‘Ma è possibile?’ Poi mi sono girato ed era lui. La mia onestà è dirlo, dovevo fare questa premessa”.

Dopodiché ha preso la parola Ciro Sciallo: “Ho deciso di non dirtelo per una questione di serietà. L’anno scorso, ma anche l’altro anno ancora mi è piaciuto molto. È un’occasione per rimettersi in gioco, anche se non ne sono mai uscito da questo ‘gioco’”. E allora D’Alessio ha aggiunto: “Però non sei nemmeno sta gratificato, quindi può darsi che questa sia un”opportunità importante”.

D’Alessio quindi ha comunicato la sua decisione: “Io ho dichiarato che siamo amici. Siccome penso che la vita artistica con te è stata ingiusta, quando scegli devi fare una cosa importante: non devi scegliere me, perché se lo fai e per meriti arrivi in finale poi diranno che hai raggiunto quel traguardo in quanto sei mio amico”. Ciro si è commosso e alla fine ha deciso di affidarsi a Clementino.