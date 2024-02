Il Grande Fratello si avvia verso le battute finali, con Beatrice Luzzi già nominata prima finalista di questa edizione nel corso dell’ultima diretta, ma gli scontri e le frecciatine non mancano. E il momento ideale per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, oltre ai confronti caldeggiati da Alfonso Signorini in puntata, è quello delle nomination. Momento in cui più che un sassolino ne è uscita una bomba. Protagonista è Simona Tagli, l’ultima arrivata nella casa.

Se lei ha dovuto fare il suo nome in modo palese, Marco Maddaloni ha avuto la possibilità di farlo nel segreto del confessionale. Si sono nominati a vicenda. Lo sportivo ha detto a pubblico e Signorini di non aver digerito l’appellativo “burattinaio” da parte della coinquilina, dopo appena 10 giorni dal suo ingresso nel programma: “Sentire che non sono un signore non è che mi ha fatto molto piacere. Devi conoscere una persona per dare il tuo parere”.

GF, Simona Tagli smaschera Marco Maddaloni e Rosy Chin

Poco dopo è stato il turno di Simona Tagli che, davanti a tutti però, ha votato a sua volta Marco Maddaloni. La motivazione? “Pur restando sempre il mio uomo ideale, voto Marco perché me lo deve proprio spiegare. Lui non fa strategia ma dorme lì accanto a me. Tutte le notti confabula e parla per ore e ore a Rosy a microfoni spenti. Ma cosa vi dite? Io ti voto!”.

Parole che hanno fatto fare una smorfia a Rosy Chin, che è parsa infastidita ma non ha proferito parola, mentre Marco Maddaloni, seppur colto alla sprovvista, si è giustificato. Il judoka ha detto che non succede da un mese e mezzo e dunque non si spiega come la coinquilina possa fare affermazioni simili. Inoltre ha spiegato non solo di essere affezionato a Rosy Chin, ma anche al suo nome.

Marco mi deve proprio spiegare, lui non fa strategia ma dorme vicino a me e tutte le notti confabula e parla per ore e ore con Rosy a microfoni spenti, MA COSA VI DITE? IO TI VOTO!!!



SIMONA SPILLANDO 🔥🔥🔥🔥#grandefratello pic.twitter.com/AuRhe1w2DA — M_art (@leo_Mmarti) February 27, 2024

Beatrice: -“Sei stata chic a non votare Rosy e brava la Simona, c'hai la cazzimma porca miseria però complimenti…”



Bealuzz e Simona vivetevi 😭#grandefratello #gf pic.twitter.com/AEI1FZllxT — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 27, 2024

Con la voce spezzata, Maddaloni ha detto che si tratta di una cosa molto personale e ogni tanto si sfoga su questo: “Una cosa che non posso dire davanti alle telecamere”. “Quindi nessuna strategia?”, ha risposto poco convinta Simona che più tardi, dopo la puntata, ha ricevuto i complimenti di Beatrice: “Non sapevo li avessi visti, loro dicono che non lo fanno più. Sei stata chic a non votare Rosy, brava Simona. Hai la cazzimma. Uno senza l’altro non hanno senso, anche se ultimamente hanno litigato, lei ha detto a tutti di votarla e non è da lei”.