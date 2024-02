I quattro veterani, scelti dagli altri inquilini della casa durante la puntata di mercoledì scorso, sono arrivati al tanto atteso televoto per il primo finalista del Grande Fratello 2023. Il pubblico ha dovuto scegliere tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin, arrivati al televoto dopo le nomination degli inquilini della casa, convinti di essere chiamati a scegliere qualcuno da far uscire dalla casa.

Il pubblico ha poi scelto e per come sono andati tutti i televoti di questa edizione del reality show non c’è stata nessuna sorpresa. La prima finalista del Grande Fratello 2023 è infatti Beatrice Luzzi, che si è portata a casa nel il 73.71%. Percentuali bulgare per l’attrice conosciuta dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Eva Bonelli nella soap di Canale 5 Vivere.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi prima finalista, la reazione della casa

Al secondo posto, con appena il 12.42% la collega Grecia Colmenares, poi Massimiliano Varrese con il 8.51% e ultima la chef Rosy Chin, che ha portato a casa il 5.36% delle preferenze. L’annuncio è arrivato da Alfonso Signorini al rientro in casa di Beatrice Luzzi. All’annuncio è scattato un applauso, ma niente a che vedere se ad arrivare in finale sarebbe stato un altro concorrente e non Beatrice Luzzi.

Per quanto gli animi siano molto più tranquilli, è ovvio che il resto della casa avrebbe voluto vedere un altro inquilino arrivare in finale. Felicissimi invece Simona Tagli e Sergio D’Ottavi, i due concorrenti che più hanno stretto con l’attrice. Comunque gli altri concorrenti hanno abbracciato Beatrice e le hanno fatto i complimenti per aver centrato questo grande traguardo al Grande Fratello.

Sui social i commenti alla reazione della casa: “Baci di Giuda proprio 😅😂😂😂😂! Letizia e Paola morti”, “La faccia di Anita Paolo e Giuseppe”,”Ho letteralmente sentito una caterva di fegati spappolarsi! Il karma torna sempre, sempre!”, “Lo sentite anche voi questo rumore?è il rumore di tutti quei fegati che si stanno spappolando. Ora scannatevi tra di voi, nullità”, “Schiattateeeee tuttiiiii anitaaaa la corona è ben salda tesoro. Vi aspettiamo al televoto”.

Dopo le nomination, la prossima settimana se la dovranno vedere al televoto: Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona. Alfonso Signorini ha fatto sapere che mercoledì conosceremo chi è il meno votato andrà al televoto eliminatorio di lunedì.