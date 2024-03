Nella casa del Grande Fratello c’è stato un momento molto importante. Un vero e proprio regalo a tutte le donne del programma, che hanno avuto l’opportunità di sottoporsi a qualcosa di indimenticabile. Non sono mancate titubanze e anche qualche polemica social, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto e la maggior parte delle persone ha apprezzato.

Il Grande Fratello ha permesso tutto questo per rendere più gioiosa una delle giornate più significative dell’anno. Questo regalo alle donne è stato messo in pratica in particolare da Federico, il quale ha deciso di mettersi pienamente a disposizione per realizzare tutto. Ma c’erano già stati precedentemente dei gesti carini, già organizzati da altri uomini nella casa.

Grande Fratello, regalo speciale per le donne della casa: cosa è successo

Un 8 marzo speciale quello vissuto al Grande Fratello, infatti la produzione ha permesso questo regalo speciale alle donne proprio in occasione della giornata internazionale dedicata al genere femminile. Innanzitutto Sergio, Alessio, Paolo e Federico hanno preparato la cena mentre Varrese ha lavato i piatti. Ma è stato Federico a fare di più, visto che ha allestito anche un lettino nel salone per farle rilassare ancora di più.

Federico ha annunciato: “Vi offro le mie mani e i miei servigi al costo di un vostro sorriso”. Ha quindi proposto alle coinquiline di farsi fare dei meravigliosi massaggi. Anita ha subito detto di sì, poi Beatrice ne ha chiesto uno ai piedi. Simona aveva il desiderio di farlo alle gambe, ma è stata Rosy a rompere il ghiaccio, indossando subito il costume per mettersi a disposizione di Massaro. E lui ha detto: “Rosy, non vale addormentarsi”.

Bea ma io mi vergogno(mettersi il costume per il massaggio)è chiede ha fede ma dove tocchi? Beppe risponde per due volte,schiena e fondo schienaaaaa🤭🤭🤭🤭 @GrandeFratello #GrandeFratello #beabaldi pic.twitter.com/ttdFRqPBoC — sofia✨️ (@sofia55632017) March 9, 2024

Inizialmente un po’ di vergogna tra le gieffine aveva prevalso, ma poi alla fine tutto è andato più che bene. La più coraggiosa è stata subito Rosy, che non ha avuto alcun dubbio e si è sottoposta al rilassante massaggio, firmato Federico.