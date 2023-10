Pomeriggio 5 di Myrta Merlino non decolla e Albano Matano, ancora una volta, sorpassa a tutta velocità la concorrenza di Mediaset con ‘La vita in diretta’. Con l’arrivo di Myrta Merlino (e l’addio di Barbara D’Urso) sembra che il programma pomeridiano di Canale 5 avuto un vistoso crollo. I dati non mentono, perché nei giorni scorsi Pomeriggio 5 ha fatto il 15,6% – 13% – 10,8% mentre Alberto Matano si è portato a casa un bel 20,7% di share.

Dagospia ha fatto notare anche una fuga di telespettatori dalla soap La promessa al programma condotto da Myrta Merlino: “Mezzo milione di spettatori sintonizzati su Canale 5 per la soap ‘La promesse’ fugge quando arriva Myrta, che chiude appena sopra il milione”, si leggeva sul giornale diretto da Roberto D’Agostino.

Ascolti Pomeriggio 5, Mediaset in soccorso di Myrta Merlino

Cosa succede quindi in casa Mediaset? I numeri poco confortanti del nuovo Pomeriggio 5 hanno spinto il Biscione ”a ricorrere a uno stratagemma decisamente ingegnoso”, si legge sempre su Dagospia. Sembra che Mediaset abbia deciso di allungare di alcuni minuti la soap opera “La promessa”, che precede “Pomeriggio 5” nel palinsesto.

Sempre l’informato Dagospia spiega il motivo della decisione dei vertici di Canale 5, ovvero dare un ulteriore traino al programma condotto da Myrta Merlino in termini di share, dato che la fiction sta ottenendo ascolti inaspettati e al di sopra della media. Dati che poi crollano all’arrivo del nuovo Pomeriggio 5. E a parlare sono i dati che Dagospia e altri snocciolano. La puntata trasmessa il 10 ottobre, per esempio, ha registrato una media di appena 2,9 milioni di spettatori con appena il 14% di share.

Su Rai Uno erano sintonizzati invece ben 5 milioni di spettatori con il 23% di share. Nonostante i dati pubblici, Mediaset è corsa in soccorso di Myrta Merlino con un comunicato del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “Ottimo bilancio per il primo mese mese del nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari”.