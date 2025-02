Grande Fratello, altra puntata dove gli scontri hanno fatto da padrone. Lunedì 17 febbraio, quando Alfonso Signorini è tornato a collegarsi con la casa, è successo di tutto e di più. Non solo sorprese e l’eliminato della serata, ossia Alfonso D’Apice, anche discussioni e chiarimenti (pochi) visti gli attriti dei giorni scorsi. Soprattutto quelli della cena di San Valentino e per questo si è tornati a parlare dei rapporti ormai sempre più turbolenti tra due amatissime coppie della Casa: da un lato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dall’altro Helena Prestes e Javier Martinez.

“Tutti noi abbiamo personalità non indifferenti – le parole di Lorenzo dopo il confronto a 4 – Noi probabilmente un punto d’incontro non lo troveremo mai. Un conto è avere personalità esplosive, ma quando si eccede in abbaiare, o ‘sei poco intelligente’, lì tocchiamo altro. Sto cercando di limitare insulti che non ci portano da nessuna parte“. Helena, se da un lato attacca nuovamente Shaila, dall’altra “raccoglie” l’invito di Lorenzo a una tregua: “Tu sei costruita, il discorso non va da nessuna parte. Invece adesso il tuo fidanzato dice di trovare una pace, accetto l’invito”.

GF, Lorenzo choc su Helena: “Ecco cosa fa”

Ma altro che tregua. Perché grazie alle rivelazioni Lorenzo su Helena, anche molti coinquilini della casa del Grande Fratello ora ne sono sicuri: la modella è ancora interessata a Spolverato, nonostante stia frequentando Javier. Tutti hanno notato che Helena non fa altro che litigare con Lorenzo e continua a stuzzicarlo, anche quando i suoi pensieri dovrebbero essere rivolti al ‘fidanzato’.

Ovviamente il carico ce lo mette lo stesso Lorenzo, con questa affermazione: “Lei a tavola mi cerca, mi stuzzica e guarda tutto quello che faccio. Secondo me non hai un sentimento verso di me, ma c’è un interesse, mi pensi e mi cerchi”. La reazione di Javier? Non crede del tutto a queste parole: “Lorenzo sta esagerando la cosa come al suo solito, ma con Helena abbiamo chiarito e lei mi ha dato molte dimostrazioni durante questi giorni”.

Potevano non intervenire Shaila e Zeudi? “Per me non è reale perché Helena sta giocando, siamo tutti sue marionette come anche Javier. Sei una provocatrice, se Lorenzo ti fosse indifferente, non penseresti mai a lui”, ha commentato la velina. Per l’ex Miss Italia “c’è del vero tra loro (Helena e Javier, ndr), ma c’è anche un po’ strategia. L’amore non c’è perché l’amore va protetto, non messo in piazza come fanno loro. Loro non hanno avuto cura e rispetto nei miei confronti, con cui ho avuto un trascorso”.