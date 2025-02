Il nuovo eliminato del Grande Fratello è Alfonso D’Apice. Lunedì sera, verso la fine della puntata, Alfonso Signorini ha fatto leggere il verdetto del televoto proprio a Chiara Cainelli e sulle prime nessuno in casa ci ha creduto. O meglio, si erano convinti che in realtà quel responso fosse relativo al finalista o, quantomeno, il concorrente napoletano avesse con sé il cosiddetto biglietto di ritorno.

E invece, nonostante l’incredulità di molti inquilini della casa, Alfonso è uscito definitivamente dal reality di Canale 5 dopo aver perso la sfida con Iago Garcia. Uscito fuori sul piazzale, davanti alle telecamere del GF, Alfonso ha reagito così: “Va bene, è andata benissimo così”. Un solo rammarico: “Mi è dispiaciuto che non ho potuto portare avanti il nome di Napoli più avanti ma ma non fa niente, è stata una bellissima esperienza”.

GF, Lorenzo sconvolto dopo l’annuncio: “Non può essere vero”

Ma torniamo in casa. L’eliminazione di Alfonso, si diceva, ha lasciato molti concorrenti senza parole. Chiara, intanto. Con Alfonso era nato un flirt e appena ha realizzato che lui avrebbe dovuto lasciare la casa per sempre è crollata. “Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo”, ha detto tra le lacrime finita la puntata.

Ma non è stata la sola a rimanere sconvolta dall’annuncio sul nome dell’eliminato della serata. Anche Lorenzo, sempre nella notte, si è detto incredulo. “Non può essere, non è possibile, non esiste”, ha ripetuto parlando con Maria Teresa Ruta e altri amici.

Lollo: NON PUÒ ESSERE NON PUÒ ESSERE! 🤣🤣🤣



Nella clip che trovate qui sopra, Lorenzo parla anche di Iago, che non è proprio il suo migliore amico in casa, anzi. Era convinto uscisse lui (e per questo alimentato i sospetti del pubblico di essere protetto e informato dagli autori, ndr) e alla luce dell’eliminazione di Alfonso si chiede perché non è andata così visto che l’attore “è uscito e rientrato” e “non ha mai chiesto scusa”. Ma è andata così e ci deve stare.