Brutte notizie per i concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’. Nelle ultime ore la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi è stata costretta a intervenire e a comminare una punizione. Tutto è successo a causa della violazione del regolamento da parte di una naufraga, che è stata colta sul fatto. Quando tutti sono stati messi al corrente della situazione, si sono scagliati contro la protagonista del gesto vietato dalle regole. E la diretta interessata ha provato a difendersi in tutti i modi.

Parlando de ‘L’Isola dei Famosi’, il portale DavideMaggio.it ha lanciato una news inaspettata sul reality, che sicuramente farà molto discutere sui social, e non solo. In sostanza il blog del popolare esperto di televisione è venuto a conoscenza che la puntata prevista per giovedì 21 aprile del reality show adventure condotto da Ilary Blasi è stata cancellata perché proprio nello stesso giorno partirà la sua controparte spagnola: “Il motivo della variazione di palinsesto sembrerebbe legato alla partenza su Telecinco di Supervivientes negli stessi luoghi dell’Isola dei Famosi nostrana”.





L’Isola dei Famosi, punizione ai naufraghi per Estefania Bernal

Ci sono diverse regole da rispettare in Honduras e i concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ lo sanno benissimo, visto che hanno ricevuto in più occasioni delucidazioni da questo punto di vista. Ma non tutti pare abbiano recepito il messaggio nel miglior modo possibile, infatti una concorrente ha parlato con l’altro gruppo, nonostante non avesse avuto il permesso. I due gruppi diversi possono infatti interagire tra di loro, solo quando la produzione del programma regala loro un’ora di dialogo.

Questo quanto annunciato dalla redazione de ‘L’Isola dei Famosi’: “Durante la notte ha trasgredito al regolamento di non comunicare con l’altra tribù. Per questo motivo per ben 24 ore verrà spento il fuoco”. A rendersi protagonista di questo gesto la modella Estefania Bernal. Che ha subito replicato, dicendo: “Ma cosa stanno dicendo? Non ho trasgredito le regole”. Però tutti hanno iniziato a puntare il dito contro di lei, in primis Ilona Staller: “Però almeno pentiti, come ti è saltato in mente di farlo?”.

Poi Blind ha aggiunto: “Non mi piace che dici che non sia vero, la verità viene sempre fuori. Hai riso quando spegnevano il fuoco, non va bene”. L’unico che ha tentato di difendere Estefania Bernal è stato Edoardo Tavassi: “Ha capito, adesso basta. Si è resa conto di aver sbagliato, ma sinceramente non mi piace tutto questo accanimento nei suoi confronti”.

