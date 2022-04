Clamoroso colpo di scena su ‘L’Isola dei Famosi’. Sono passati ormai diversi giorni dall’ultimo appuntamento in diretta con Ilary Blasi, ma proprio in queste ore è venuto fuori un retroscena rimasto nascosto fino a questo momento. Il video in questione è diventato virale sul web e non si sta facendo altro che parlare di questa lite, scoppiata tra due concorrenti. Nessuno aveva saputo di tutto ciò, ma ora ci sono le prove e il pubblico è rimasto sorpreso dall’accaduto verificatosi in Honduras.

A ‘L’Isola dei Famosi’ c’è stato tempo anche per uno scherzo di Guendalina Tavassi a Carmen Di Pietro. Questo quanto riferito dalla prima: “Licia è famosa perché ha fatto un altro reality dove si è fidanzata con uno più piccolo di lei di 15 anni, al Grande Fratello. Come si chiama? Carlo Imperatore, non ti ricordi? Dai, è famoso. Lui c’aveva la madre che le faceva le sorprese e diceva che lei non le piaceva. Lei ha detto che Alessandro (il figlio di Carmen n.d.r.) è bravo, puro, pulito perché le piace e se lo vuole svezzare perché è più grande”.





L’Isola dei Famosi, lite tra Blind e Marco Senise

Questo litigio tra i due naufraghi non è stato trasmesso da ‘L’Isola dei Famosi’, ma ora è uscito lo spezzone di un filmato che sta facendo discutere. Uno dei due stava fornendo la propria opinione su un tema, quando è stato interrotto bruscamente dall’altro. A quel punto Edoardo Tavassi è intervenuto per difendere colui che era stato praticamente zittito: “Ma come ti permetti a metterti faccia a faccia?”. Ma andiamo a vedere chi è stato interessato da questa furiosa lite, registratasi durante un fuori onda.

Lo scontro verbale è avvenuto tra Marco Senise e Blind con il primo che durante la puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ ha commentato: “Se io voglio intervenire intervengo, hai capito?”. Roger Balduino ha difeso il cantante Blind e poi quest’ultimo ha detto la sua: “Posso essere tuo figlio, frate. Renditi conto. Ripigliati. Non ti scaldare che arrossisci ancora di più e diventi come la maglia che indossi”. Successivamente anche Jeremias Rodriguez si è messo in mezzo e ha commentato questo screzio.

Eccolo il branco dei tre arroganti bulletti di periferia…jeremias Roger e Blind che sanno solo dire a chi è arrivato da due giorni che non può parlare. Ma chi cazzo credete di essere per arrogarvi il diritto di scegliere chi può parlare o no? #isoladeifamosi #isola #isola2022 pic.twitter.com/Lz82jMV5fO — Black1_soul (@Bianconera1897) April 16, 2022

Infine, Marco Senise si è rivolto a Jeremias e Blind invitandoli ad avere maggiore rispetto proprio perché lui ha più anni di loro. E sul web c’è chi ha commentato: “Eccolo il branco dei tre arroganti bulletti di periferia…jeremias Roger e Blind che sanno solo dire a chi è arrivato da due giorni che non può parlare. Ma chi cazzo credete di essere per arrogarvi il diritto di scegliere chi può parlare o no?”.

“Lo sai, è morto”. Isola, Guendalina Tavassi sconvolge Carmen Di Pietro poi si scopre tutto