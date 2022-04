Novità su ‘L’Isola dei Famosi’. Ancora una volta la puntata in diretta ha scatenato una ridda di polemiche e a intervenire in queste ore ci ha pensato la modella Cecilia Rodriguez. Come ben sapete, in Honduras sono presenti il papà Gustavo e il fratello Jeremias con quest’ultimo soprattutto che non sta vivendo momenti indimenticabili. Infatti, in più di una circostanza è stato criticato aspramente e proprio nell’ultimo appuntamento ha avuto battibecchi con Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria.

Di Cecilia Rodriguez si è parlato anche per un altro motivo strettamente personale. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sganciato una vera e proprio bomba. “Ignazio ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio Moser chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”.





Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez difende Jeremias e il papà

Adesso Cecilia Rodriguez ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram e ha usato parole molto importanti nei confronti del fratello Jeremias e del papà Gustavo. Ma ‘Gossip e Tv’ ha sottolineato un aspetto, infatti secondo il giornalista del sito in questione, queste affermazioni della sudamericana potevano essere evitate perché non è sempre positivo il fatto che siano difese a prescindere delle persone, solo perché sono parenti. Ma vediamo lei cosa ha postato.

Cecilia Rodriguez, che pare abbia comunque tolto la possibilità ai suoi follower di commentare il suo post visto che non sono presenti messaggi, ha scritto a corredo di alcune immagini del fratello e del padre: “Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fate, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi”. Parole di grande conforto per Jeremias e Gustavo, anche se loro ovviamente non hanno avuto l’opportunità di leggerle.

Intanto, piovono accuse contro una concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’, Estefania Bernal. Lei non avrebbe svolto nel miglior modo possibile la prova de ‘L’Isola dei Famosi’. Non doveva infatti rimanere attaccata al palo, invece osservando attentamente le immagini, sembra che lei sia rimasta invece ferma e ci sarebbe stata una scorrettezza. A differenza invece della sfidante Guendalina Tavassi, che ha invece fatto tutto ciò che era consentito.

“Lo ha fatto di nuovo”. Isola dei Famosi, bufera sulla concorrente: “Regolamento violato”