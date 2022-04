Ancora polemiche a ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo la puntata in diretta del 15 aprile, condotta da Ilary Blasi, il pubblico ha voluto esternare tutta la sua rabbia per un episodio che si è verificato nel corso dell’appuntamento in onda su Canale 5. E senza tanti giri di parole alcuni telespettatori hanno denunciato la possibile violazione del regolamento da parte di una concorrente. E per lei non si tratterebbe della prima volta, visto che era finita nel mirino solamente pochi giorni fa.

A proposito de 'L'Isola dei Famosi', Ilona Staller rischia sempre di essere arrestata negli Stati Uniti. A rivelarlo al settimanale Nuovo è stato l'avvocato Di Carlo, suo legale di fiducia: "Purtroppo non è mai stato revocato l'ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona". Tradotto: se dovesse passare a New York la concorrente dell'Isola dei Famosi potrebbe essere tratta in arresto. Ma vediamo ora chi non avrebbe rispettato le regole.





L’Isola dei Famosi, Estefania Bernal accusata di violare le regole

Nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, si è svolta una prova abbastanza importante e complicata. Stiamo parlando della prova del ‘Girarrosto’, che ha visto come protagoniste due concorrenti che si sono date battaglia. Alcuni utenti, che hanno anche pubblicato le fasi più salienti di questo gioco, hanno sottolineato che una delle due non avrebbe effettuato la prova correttamente. Infatti, avrebbe violato il regolamento e quindi c’è chi vorrebbe che ci fosse più severità da parte della produzione.

Stando alle accuse del pubblico, Estefania Bernal non avrebbe svolto nel miglior modo possibile la prova de ‘L’Isola dei Famosi’. Non doveva infatti rimanere attaccata al palo, invece osservando attentamente le immagini, sembra che lei sia rimasta invece ferma e ci sarebbe stata una scorrettezza. A differenza invece della sfidante Guendalina Tavassi, che ha invece fatto tutto ciò che era consentito. I commenti contro Estefania sono stati numerosi e ora si attendono eventuali misure.

Chi ha pubblicato il breve filmato ha scritto: “Non è stato corretto manco per il ca***”. E un altro ha aggiunto: “Alvin ha detto che dovevano allontanarsi dal palo, solo Guendalina l’ha fatto e ha perso la presa”. Quindi, ci sarebbe stato qualcosa di irregolare da parte di Estefania Bernal, ma in puntata non è stato detto niente. Vedremo se ci saranno ripercussioni nelle prossime puntate.

