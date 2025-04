La diciottesima edizione del Grande Fratello si è ufficialmente conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha trionfato su Helena Prestes nell’attesissimo duello finale. La cantante, ex membro dei Gazosa, ha conquistato il pubblico con la sua genuinità e il suo percorso di crescita personale, imponendosi come volto più amato di questa stagione del reality. Alla guida dello show, come sempre, Alfonso Signorini, che ha portato a termine una delle edizioni più discusse degli ultimi anni.

Come da tradizione, gli occhi dei fan si sono subito rivolti al party conclusivo, evento che da sempre rappresenta un momento di chiusura simbolica del programma, oltre che un’occasione per rivedere insieme i protagonisti e scoprire nuove dinamiche lontano dalle telecamere. Nei giorni scorsi, Amedeo Venza, influencer molto vicino al mondo del gossip televisivo, aveva annunciato che la festa si sarebbe tenuta entro la fine di aprile, lasciando intendere che i preparativi fossero già in fase avanzata.

Grande Fratello, a rischio la festa dei concorrenti: cosa succede

Tuttavia, proprio nelle ultime ore, lo stesso Venza è tornato a parlare della situazione, facendo dietrofront rispetto alle sue dichiarazioni iniziali. Secondo quanto riportato, il party sarebbe addirittura a rischio annullamento. “Festa del GF in forse! Inizialmente doveva svolgersi entro la fine di questo mese”, ha spiegato Venza, “poi visti anche gli ultimi avvenimenti pare che sia in forse perché c’è molta confusione e poco entusiasmo generale tra gli ex concorrenti. Due in particolare avrebbero sfatto tutto… Restate connessi per altri aggiornamenti”. Un cambiamento improvviso che sta facendo discutere e che sembra rivelare tensioni latenti tra gli ex inquilini della Casa.

Le parole dell’esperto alimentano così nuove voci su possibili attriti interni tra i partecipanti di questa edizione. Un clima di freddezza e disorganizzazione che, secondo alcune fonti, avrebbe raffreddato l’interesse di molti gieffini a partecipare a un evento che dovrebbe, almeno in teoria, essere all’insegna della celebrazione e della leggerezza. Al momento non si conoscono con certezza i nomi dei due ex concorrenti che, secondo Venza, avrebbero contribuito a rendere incerta l’organizzazione della festa, ma i fan si stanno già scatenando sui social con supposizioni e teorie.

Già lo scorso anno, al termine della diciassettesima edizione del Grande Fratello, erano circolate indiscrezioni su una presunta lite scoppiata durante il party finale tra alcuni protagonisti del programma, in particolare tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi, rispettivamente ex e attuale fidanzato di Greta Rossetti. Un episodio mai confermato ufficialmente, ma che aveva comunque fatto rumore, lasciando intendere come i rapporti post reality possano essere tutt’altro che pacifici. Anche questa volta, insomma, il dopo-GF sembra riservare più ombre che luci.