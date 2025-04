Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di rompere il silenzio su una parte della sua vita che finora aveva preferito tenere per sé: la relazione con Lorenzo Spolverato. Una storia che, a detta della ballerina e influencer, l’ha segnata profondamente. In un’intervista concessa al settimanale Chi, Shaila ha raccontato senza mezzi termini di aver vissuto un amore tossico, definendo l’ex compagno un manipolatore e un narcisista. “Mi faceva silenzi punitivi”, ha dichiarato, facendo riferimento a dinamiche che lei stessa ha poi riconosciuto come emotivamente distruttive.

Il racconto di Shaila arriva a distanza di qualche settimana dalla finale del reality, durante la quale la coppia ha definitivamente rotto ogni legame. Un distacco che, secondo quanto affermato dalla ballerina, non ha avuto alcun seguito: “No, assolutamente no. È sparito del tutto. Non l’ho mai più contattato né lui ha cercato me”, ha spiegato, sottolineando come l’assenza di un confronto post-rottura abbia ulteriormente rafforzato in lei la consapevolezza della natura tossica di quel rapporto. “A un certo punto mi sono illusa che, amandolo, potessi in qualche modo aiutarlo a migliorare, ma la verità è che certe persone non cambieranno mai”, ha aggiunto.

Leggi anche: “Di nuovo insieme”. Shaila, dopo il Grande Fratello nessuno ci sperava più





Lorenzo, la reazione alle dure parole di Shaila

Non si è fatta attendere la reazione di Lorenzo Spolverato, che attraverso il suo canale Instagram ha voluto commentare, seppur senza entrare nel merito delle accuse. “Giornataccia”, ha scritto rivolgendosi ai suoi follower, “Ma voi mi siete tanto tanto vicini, vi sento. Torno molto presto con la mia ironia a divertirmi con voi. Non vedo l’ora. Vi amo!”. Un messaggio breve, ma sufficiente per riaccendere l’interesse attorno alla vicenda e soprattutto per riattivare il fandom che lo sostiene, le cosiddette Shailenze.

Proprio queste ultime, infatti, si sono mobilitate sui social con un’ondata di commenti indirizzati a Shaila. “Forza Lollo”, ha scritto una di loro, “Il fandom è tutto con te e adesso andiamo tutti a commentare porc4te sotto i post di Shaila”. Un comportamento che ha trasformato la narrazione della rottura in un vero e proprio scontro digitale, in cui i ruoli si confondono e i sostenitori diventano protagonisti quanto i diretti interessati. La solidarietà nei confronti di Lorenzo, presentato ora come un cuore spezzato, sembra aver preso il sopravvento sulle dinamiche della coppia ormai sciolta.

È tutto così assurdo.

Ovviamente sto dicendo un’eresia ma sembra pagata per salvare la faccia a Lollo. Un masochismo così è patologico.



Io ora mi chiedo, la mamma, l’amica, il fan di disagiati, sono felici di quest’odio social inarginabile? #shailenzo pic.twitter.com/Bsw51yniF1 — AlessiaPug🌻 (@Alessia99660495) April 8, 2025

La vicenda ha assunto così i contorni di una telenovela mediatica, in cui sentimenti autentici e strategie comunicative si intrecciano senza soluzione di continuità. Mentre Shaila rivendica il diritto di raccontare la sua verità e la propria rinascita personale, Lorenzo sembra sfruttare l’ondata emotiva per restare al centro della scena, mantenendo intatta l’attenzione dei suoi fan. Resta da vedere se la questione si esaurirà con qualche battuta social o se si trasformerà in un nuovo capitolo della lunga e tormentata saga post-Grande Fratello.