Greta Rossetti e Perla Vatiero sono due concorrenti del Grande Fratello. Le due sono diventate ‘famose’ per aver preso parte all’ultima edizione di Temptation Island: Perla ha partecipato con il fidanzato Mirko Brunetti, mentre Greta era una delle tentatrici del programma. Alla fine del viaggio nei sentimenti, la coppia formata dalla campana e dal reatino e scoppiata e Brunetti è uscito insieme all’ex fidanzato di Perla.

A settembre, poco dopo l’inizio del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha varcato la porta rossa e Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno fatto il loro ingresso qualche settimana dopo. E mentre Mirko Brunetti è uscito clamorosamente a seguito del televoto con Anita, le due si trovano ancora in casa.

Grande Fratello, Greta e Perla: “Dobbiamo aiutare gli autori”

Negli ultimi giorni Greta Rossetti sembra aver ceduto alle lusinghe di Sergio D’Ottavi e si è lasciata andare anche a un bacio a stampo, ma in ballo ci sarebbe anche Vittorio Menozzi, il giovane modello a cui la Rossetti ha fatto la corte per qualche tempo. In queste ore le due si sono lasciate andare a delle confessioni mentre si trovavano in giardino.

Parlando proprio di Sergio D’Ottavi, Perla e Greta, sperando di non essere sentite (forse si sono scordate di avere dei microfoni), hanno iniziato a parlare in codice. “Non c’è proprio niente. Hanno detto carini e coccolosi, in qualche modo dobbiamo aiutarli”, ha detto Greta Rossetti parlando di lei e Sergio e facendo riferimento agli autori del Grande Fratello.

Greta: -“Capisci che sono venuti a fare una cosa del genere perchè proprio…tra me e Sergio carini e coccolosi, in qualche modo dobbiamo aiutarli tu immaginati da casa, che cosa guardi?”



“Amò più aiuto del nostro… che dobbiamo fare?”, le parole di Perla, a cui Greta ha risposto: “Tu immaginati da casa, che cosa guardi?”, ha sussurrato facendo riferimento alla fine delle dinamiche in casa. A quanto pare, una nuova dinamica potrebbe essere proprio il flirt tra Greta e Sergio e a questo proposito la Rossetti sembra voler aiutare gli autori a creare qualcosa di interessante per il pubblico. Ovviamente il video è diventato virale e molti utenti hanno criticato Greta e Perla. “No ma Greta e Perla che confermano che devono aiutare gli autori nelle dinamiche…senza parole”.