Chiuso in maniera definitivo il triangolo con Mirko, per Perla Vatiero e Greta Rossetti gli scontri non sembrano ancora finiti. Pare infatti che le due ragazze del abbiano messo gli occhi sullo stesso concorrente del Grande Fratello ed un confronto sia davvero dietro l’angolo. Nelle settimane scorse Perla e Greta aveva accusato la produzione di voler spostare i fari sempre sul triangolo con Mirko. Le loro parole erano state impossibili da equivocare. “Ormai il triangolo esiste. Anche il confronto dell’altra volta che senso ha avuto?”, ha spiegato Perla.

>> “Entra stasera!”. Novità bomba al Grande Fratello: la conduttrice, sul piede di guerra, promette scintille

E ancora: “Però va fatto. Va inserito il blocco. Quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì”. Greta Rossetti aveva risposto: “Ma sarà sempre così. Del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko. Io parlo tutto il giorno del mio ex. Sempre”.





Grande Fratello, Perla e Greta scherzano su un flirt con Sergio

La Vatiero ribatteva: “Anche io ho parlato di Igor, ma non mi hanno mai chiesto niente”. A chi si chiedeva se ci fosse spazio per un ritorno di fiamma con Mirko la risposta è arrivata su un piatto d’argento. Ora però sembra che sia Perla che Greta abbiano messo gli occhi su Sergio. Sergio che, tra l’altro, qualche giorno fa aveva rubato un bacio a stampo proprio a Greta.

E Perla lo aveva baciato durante la ‘fiction’ diretta al Grande Fratello. Ieri un nuovo indizio. Racconta Novella 200 come: “ieri, Sergio D’Ottavi ha detto qualcosa all’orecchio di Greta, mentre lei ha ribattuto immediatamente. Ma non è finita qui perché poco dopo è arrivata Perla Vatiero che, scherzosa, ha detto di trovare intrigante il compagno d’avventura. Chiaramente lo fanno in tono decisamente divertito e non vi è alcuna malizia, ma quel che basta per far parlare i fan del programma”.

Nessuno triangolo all’orizzonte? Così sembrerebbe ma il Grande Fratello ha insegnato che le dinamiche possono cambiare radicalmente. E il pubblico ne è sicuro: gatta ci cova. “Secondo me manca davvero poco per sentire una tra Perla e Greta che urlano ‘Lui è mio’ e si litigano Sergio”, scrive un fan del programma. Staremo a vedere.