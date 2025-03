Mentre questa edizione del Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione con la probabile vittoria di Zeudi Di Palma (grazie a un televoto sempre più influenzato da bot e supporter brasiliani), emergono già le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del reality show. A settembre, infatti, il programma tornerà con una formula inedita per celebrare il suo venticinquesimo anniversario: il Grande Fratello Gold. Secondo le anticipazioni circolate online, questa speciale edizione sarà caratterizzata da un cast misto: metà composto da concorrenti inediti, mai apparsi in televisione, e metà da ex partecipanti che hanno lasciato un segno nella storia del programma.

Un format che prende ispirazione dalle versioni All Stars già sperimentate con successo in altri paesi, come Big Brother negli Stati Uniti, Gran Hermano in Spagna e persino Supervivientes. Uno dei volti più noti a conoscere già l’esistenza di questa edizione celebrativa era Maria Teresa Ruta, che ha tuttavia deciso di partecipare al Grande Fratello 18 anziché attendere settembre per entrare nel cast della versione Gold.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Perché Maria Teresa Ruta non va al Grande Fratello Gold

La conduttrice e giornalista ha spiegato la sua scelta rispondendo al profilo social Indifferenza Astrale, che auspicava di rivederla nella Casa anche in autunno: “Amore! Grazie! Ma accettando di entrare a gennaio (sapevo che c’era il Gold in lavorazione) mi sono preclusa da sola. Roberto (mio marito) me lo diceva, per questo non voleva. Ma sai la verità? Ho sognato che Guenda fosse nuovamente incinta ? e vorrei starle al fianco. Tu credi nei sogni?”.

Con ben 25 edizioni alle spalle, il Grande Fratello ha un ampio bacino di concorrenti iconici tra cui attingere per costruire il cast del GF Gold. Tra i nomi che il pubblico vorrebbe rivedere spiccano alcuni dei personaggi più memorabili delle edizioni passate, sia Nip che Vip. Tra questi ci sarebbero Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Maicol Berti, Federica Lepanto, Aida Nizar, Margherita Zanatta, Guendalina Canessa, Floriana Secondi, Patrizia Griffini e Federica Rosatelli.

Oltre ai volti storici del format classico, si ipotizza anche il ritorno di ex concorrenti delle edizioni Vip, rendendo questa edizione un vero mix tra passato e presente. Resta da vedere quali saranno i criteri di selezione adottati dalla produzione e chi, tra gli ex gieffini, accetterà la sfida di rientrare nella Casa più spiata d’Italia.

Amore! Grazie! Ma accettando di entrare a gennaio.(sapevo che c’era il Gold in lavorazione) mi sono preclusa da sola.Roberto me lo diceva x questo non voleva ..ma sai la verità? Ho sognato che Guenda fosse nuovamente incinta 😜…. e vorrei starle al fianco.Tu credi nei sogni? — Maria Teresa Ruta (@MteresaRuta) March 13, 2025

L’idea di un’edizione celebrativa ha già acceso il dibattito tra i fan del reality, che sui social si dividono tra entusiasmo e scetticismo. Da una parte, il pubblico è curioso di vedere il ritorno di alcuni personaggi iconici e di scoprire le dinamiche tra loro e i nuovi concorrenti. Dall’altra, c’è chi teme che la versione Gold possa essere dominata da vecchi schemi e rivalità già viste.

Quel che è certo è che il Grande Fratello Gold potrebbe rappresentare un esperimento ambizioso per Mediaset, che punterà tutto sulla nostalgia e sulla curiosità dei telespettatori per mantenere vivo l’interesse per un reality che, dopo un quarto di secolo, continua a far discutere e appassionare milioni di persone.