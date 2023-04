Grande Fratello Vip, il provino della figlia di Pupo e come è andata a finire. Il reality condotto da Alfonso Signorini si è concluso da pochi giorni, ma tutti continuano a seguire le vicende dei protagonisti della settima edizione. Come ad esempio l’aria che tira tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, con quest’ultimo molto ‘preso’ dall’amicizia con Alberto De Pisis e la modella di Salerno alle prese con gli avvocati. E poi c’è grande interesse verso il rapporto tra la vincitrice Nikita Pelizon e Luca Onestini.

Tra i due sembrava essere scoppiata la pace ma recentemente la modella e influencer triestina ha rivelato che in realtà il clima è tutt’altro che amichevole: “Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti“. Oltre ai partecipanti, comunque, ci sono stati anche vip o dintorni che sono stati ad un passo dall’entrare nella Casa più spiata d’Italia… Come ad esempio la figlia di Pupo, Clara.

Il provino al GF Vip della figlia di Pupo: come è finita

Il cantante nonché ex opinionista del programma di Canale 5 Pupo ha rilasciato una video-intervista al talk del Fatto Quotidiano condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Nonostante la sua partecipazione al reality Pupo non è stato tenero con lo show: “Di questi sedicenti vip ne avevamo le scatole piene, anche perché questo acronimo abusato… vip, vip de che?”. Poi è arriva, inattesa, la rivelazione sulla figlia Clara che è stata provinata da Alfonso Signorini.

Pupo ha svelato: “Lui ha provinato l’anno scorso mia figlia per il Grande Fratello – le parole del cantante – e io le ho impedito di andarci…”. Successivamente Alfonso Signorini ha anche chiesto a Pupo di tornare a fare l’opinionista al GF Vip. Pure in questo caso, tuttavia, la risposta è stata negativa: “Senti, io ho già dato – ha detto Pupo al conduttore – poi uno come te si incontra una volta nella vita, se ti dice male due…”.

Dunque Pupo sembra avere le idee chiare sul GF Vip e ha impedito alla figlia di partecipare allo show. Intanto per la prossima edizione del reality si parla di importanti novità come ad esempio l’inserimento di nip e vip nella Casa. Nel frattempo i fan continuano a seguire sui social le storie e le vicende di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La relazione, a dispetto delle ‘malelingue’, prosegue anche lontani – si fa per dire – dalle telecamere. Che sia davvero davvero vero amore vero?!?

