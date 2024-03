Se ne stava parlando da diverse settimane, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale. A proposito di Don Matteo 14 è stata presa una decisione dalla Rai e la reazione del pubblico è stata tutt’altro che positiva. Infatti, quando sui profili social della fiction con gli attori Raoul Bova e Nino Frassica è apparsa la notizia, c’è stata una sorta di sommossa popolare.

Nessuno ha accettato di buon grado questo scelta su Don Matteo 14, dato che c’era già un’attesa spasmodica per la sua messa in onda. La decisione della Rai è ormai divenuta ufficiale e non si tornerà indietro. Sono emersi nell’ultimo periodo i motivi che hanno spinto i vertici di viale Mazzini ad agire così, ma non è bastato a placare la rabbia dei telespettatori.

Don Matteo 14, la decisione Rai fa arrabbiare il pubblico

Dunque, Don Matteo 14 era inizialmente previsto per il mese di aprile ma ecco arrivare la sorpresa. La decisione definitiva della Rai, comunicata nella giornata di giovedì 28 marzo, ha lasciato tutti senza parole. Il pubblico non vedrà tra poche settimane la fiction, che è stata per ora eliminata dal palinsesto. C’è comunque una spiegazione, sebbene non sia stata accettata dal pubblico.

Don Matteo è stato rinviato a data da destinarsi perché ad aprile la Rai trasmetterà le gare di calcio di Europa League, in cui sono impegnate le italiane Milan, Roma e Atalanta, proprio di giovedì. Questo è il giorno anche della fiction, quindi si è preferito spostarla. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere trasmessa tra settembre ed ottobre 2024, quindi in autunno.

Il sito Ultimenotizieflash ha riportato alcuni commenti contro la scelta Rai: “Avrebbero potuto mandarlo in onda un altro giorno. Anziché il giovedì. Non capisco perché non sarebbe possibile”, “Qualche mese che poi sarebbero sei mesi, alla faccia del qualche. Assurdo“, “Oggettivamente non far andare in onda una serie tv per una partita di calcio non è molto corretto anche verso altre persone che non amano il calcio”. E tanti altri di tenore simile, come vi abbiamo mostrato qui sopra.