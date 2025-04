Continua e si fa sempre più importante la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, forse ormai la coppia più amata nata sotto i riflettori del Grande Fratello. A differenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono mollati per decisione di lei durante la finale, gli Helevier sono rimasti insieme anche dopo il reality di Canale 5 e aggiornano di continuo i fan attraverso i social.

Nelle ultime ore il pallavolista argentino ha raggiunto la modella brasiliana a Milano, dove abita ormai da molto tempo. Nelle Storie si vede lui che annuncia ai fan la presenza della sua “Cavallina”, come la chiama ironicamente dopo il Grande Fratello. “Adesso è impegnata, ma vi prometto che tra poco ve la faccio vedere”, dice scusandosi per essere stato un po’ assente in questo periodo e promettendo di tornare presto a pieno regime.

Helena e Javier dopo il GF: “Lui l’ha portata via”

Sembrano felici e innamoratissimi, motivo per cui molti fan si stanno già chiedendo se prima o poi Helena e Javier decideranno di andare a vivere insieme nel capoluogo lombardo. E sempre lì, a Milano, hanno trascorso una serata a Federico Chimirri, che è molto amico degli Helevier.

Serata intensa, quella in discoteca: c’era anche la sorella di Helena, Mariana che, come abbiamo raccontato qui, è stata immortalata mentre baciava proprio l’ex concorrente del GF. Nuova coppia? Forse è presto per dirlo ma il video è diventato presto virale. Proprio come quello di Helena e Javier.

"Arriva il fidanzato geloso che se la porta via"

Non è cambiato nulla 😅🤣#helevier#GrandeFratello pic.twitter.com/oOAjXHREhh — romantica ❤️ (@gius2701) April 5, 2025

Federico :"Arriva il fidanzato geloso che ballava davanti alla consolle e se la porta via"

Mi è scappato un flashback ,adorissimo😂😂😂#helevier #javi7 #GrandeFratello pic.twitter.com/LYlNZBuHu1 — 🤌Cenerella84🤌 (@Cenerella1984) April 5, 2025

Nel filmato si vede la modella scatenata davanti alla consolle e tra un ballo e un altro a un certo punto arriva Javier che la porta via. La scena ha fatto impazzire i fan, anche perché ha ricordato loro quanto era accaduto qualche tempo fa nella casa. Stessa scena, stessi protagonisti. Anche allora Federico aveva fatto notare come l’argentino, geloso, avesse interrotto e “portato via” la fidanzata mentre ballava. I fan amano questa coppia, come si vede dai post qui sopra non fanno che celebrare il loro amore.