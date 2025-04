Mariana Rodriguez, sorella della modella e concorrente di Grande Fratello Helena Prestes, è stata recentemente paparazzata mentre si scambiava un bacio con un ex concorrente del reality show. La scena è stata immortalata durante una serata in discoteca, dove Mariana si è lasciata andare in un momento di passione con il giovane, scatenando l’attenzione dei presenti e degli utenti dei social.

Il video, che è diventata virale in poche ore, ha scatenato una serie di commenti tra i fan e i follower di Mariana e Helena. Non è la prima volta che Mariana e sua sorella Helena si trovano al centro dell’attenzione del gossip, ma questa volta sembra che l’interesse si sia concentrato maggiormente sulla vita privata della sorella minore. Insomma, potrebbe essere nata una nuova coppia, e questa volta il protagoniste del gossip è un ex concorrente del Grande Fratello.

Leggi anche: “Niente da fare”. Helena e Javier, la notizia dopo il Grande Fratello è una doccia gelata





Grande Fratello, Mariana Prestes e Federico Chimirri si baciano in discoteca

Dopo il legame che ha visto protagonista Helena Prestes insieme a Javier Martinez, i riflettori si sono ora accesi su un possibile nuovo flirt che riguarda la sorella di Helena, Mariana Rodriguez, e l’amico di Javier, Federico Chimirri. Il quartetto è stato avvistato qualche sera fa in un noto locale, dove si sono ritrovati a cena e poi a ballare, lasciandosi trascinare dalle note della musica latina. La serata sembrava una semplice uscita tra amici, ma durante il ballo qualcosa sembra essere cambiato tra Mariana e Federico.

I due si sono scambiati un bacio che non è passato inosservato. Alcuni presenti hanno prontamente immortalato il momento, e in breve tempo le immagini sono diventate virali sui social network, facendo scatenare le reazioni dei fan, che ora si chiedono se tra Mariana e Federico stia davvero nascendo qualcosa di serio. Federico Chimirri, noto chef argentino ed ex concorrente di Masterchef e dj, nei giorni scorsi aveva mandato un mazzo di fiori a Mariana, la quale era rimasta molto sorpresa dal gesto.

ODDIO MARIANA E FEDERICO SI SONO BACIATI AIUTOOOO QUALCUNO CHIAMI ALFONSO SIGNORINI IO NE VOGLIO SAPERE DI +



(sono salita sulla nave)#helevier pic.twitter.com/ZVEgsLPv07 — 🌙tica (@miri_20turdo) April 5, 2025

ODDIO MARIANA E FEDERICO SI SONO BACIATI AIUTOOOO QUALCUNO CHIAMI ALFONSO SIGNORINI IO NE VOGLIO SAPERE DI +



(sono salita sulla nave)#helevier pic.twitter.com/ZVEgsLPv07 — 🌙tica (@miri_20turdo) April 5, 2025

“Hai capito, Brasile-Argentina 2.0, complice qualche bicchierino in più”, “Io non ho ancora capito come si chiama la ship, non sono pronta”, “Oddio, cosa non è successo quella sera”, “ODDIO MARIANA E FEDERICO SI SONO BACIATI AIUTOOOO QUALCUNO CHIAMI ALFONSO SIGNORINI IO NE VOGLIO SAPERE DI +”, si legge infatti su X, dove sono stati postati diversi video di Mariana e Federico.