Gli ultimi due concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello sono stati Simona Tagli e Alessio Falsone. Ovviamente svantaggiati rispetto ai veterani, ma al contrario di loro hanno però avuto la possibilità di “studiare” il programma e le dinamiche create quindi in questo senso potrebbero giocare meglio di strategia. E se la showgirl si è subito legata a Beatrice Luzzi dicendo addirittura di esserne innamorata, il suo coinquilino si è subito imposto sugli altri, criticando anche aspramente certi atteggiamenti.

E non sembra correre buon sangue tra i due, tanto che sono stati protagonisti di uno scontro anche nell’ultima diretta. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Alessio ha stuzzicato Simona per il suo lavoro, definendola “parrucchiera” e affermato che al posto della figlia si sarebbe vergognato nell’assistere al comportamento della madre. Lei, ovviamente, non l’ha presa bene.

Alessio Falsone, “bacio sotto le coperte al GF”

Ha definito quelle parole di “pessimo gusto” e ricordato ad Alessio che non deve permettersi di giudicarla come madre. Lui ha fatto un passo indietro scusandosi per quelle dichiarazioni pesanti ma anche ribadito di non avere stima di lei. Forse però nella prossima puntata di parlerà di ben altro, sempre a proposito di Falsone.

Alessio Falsone avrebbe dato un bacio (o forse più d’uno) sotto le coperte a una coinquilina del reality show. A sganciare questa bomba sono stati gli esperti di gossip sui social, ovvero Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima ha riportato questo messaggio: “Ragazzi stanotte è scattato bacio tra Alessio e … sotto le coperte, non ti so dire se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla, acqua in bocca“.

Greta si è limonata Alessio di nascosto e il falso è Sergio?? 🤦😂😂 Tu sei una disagiata funzionale patologica #GrandeFratello — Fonte Attendibile (@FAttendibile) February 23, 2024

E Venza ha proseguito: “Se vi facciamo il nome della persona che AVREBBE baciato Alessio, meritiamo come minimo l’ingresso al GF per farli tutti (o quasi) a m…a“. Nessuno dei due ha però reso noto il nome. È quindi giallo sulla concorrente, anche se sulla piattaforma X il nome della possibile inquilina che si è scambiata questo bacio con Alessio è uscito. Dicono sia Greta Rossetti, sarà vero?