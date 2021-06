Finisce così, domenica 6 giugno, l’edizione 2020/2021 de L’Eredità, uno dei programmi più intelligenti, divertenti e importanti della televisione italiana. Un applauso speciale va a Flavio Insinna che, lo ricordiamo, ha preso il posto del collega Fabrizio Frizzi a settembre del 2018. Un grande conduttore per un grande programma, verrebbe da dire. E in effetti quest’ultima, complice anche il Covid, è stata un’edizione particolarmente premiata dagli ascolti.

Naturalmente il padrone di casa resta Flavio Insinna che è stato riconfermato alla conduzione e tornerà puntualissimo dopo l’estate. E come ogni ultima puntata che si rispetti, quella di domenica 6 giugno de L’Eredità si è aperta con i saluti: Flavio Insinna, ancora prima di dare il via al gioco, ha infatti voluto ringraziare l’intera squadra di lavoro che ha realizzato il programma negli ultimi otto mesi. “Siamo tutti qui per dirvi grazie e salutarci” ha affermato infatti, asserendo poi: “Un grazie gigantesco a tutti voi”.

“Grazie a tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia” ha detto inoltre Flavio Insinna sempre all’inizio dell’ultima puntata de L’Eredità, come suddetto andata in onda oggi, come sempre a partire dalle 18.45 su Rai1. Ha poi salutato in modo particolare un dipendente Rai spiegando: “Si deve operare…”.





L’Eredità, la commozione della squadra

La regia ha subito dopo inquadrato un altro componente della squadra de L’Eredità che dietro le telecamere ha esposto un cartello con sopra scritto: “Ciao Flavio, a presto!”. L’ultima puntata de L’Eredità, però, poteva finire meglio ma non è andata: il campione Fabrizio non è riuscito, infatti, a dare la risposta corretta alla ghigliottina.

Al termine del gioco Flavio Insinna, prima di salutare i telespettatori gli ha promesso che potrà ritentare la fortuna nella prossima stagione: Fabrizio infatti sarà il primo campione della nuova edizione, che partirà alla fine di settembre. Il campione de L’Eredità nell’ultima puntata non ha vinto, quindi, i 37.500€ in palio alla ghigliottina.