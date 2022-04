“Flavio, ho capito tutto”. Clamoroso all’Eredità: la campionessa Jessica dà la risposta, poi è gelo

Le puntate dell’Eredità continuano ad allietare il tardo pomeriggio di milioni di telespettatori di Rai1. In questi ultimi giorni è arrivata Claudia, la nuova campionessa, 30 anni romana. Si è fatta notare sin da subito per la sua preparazione culturale, ma anche e soprattutto per la sua simpatia e spontaneità. Tutte queste caratteristiche, non solo non l’hanno fatta passare inosservata all’occhio attento dei telespettatori, ma le hanno fatto conquistare persino le simpatie di Flavio Insinna.

Claudia Corda, quando non gioca a L’Eredità, è impegnata presso l’aeroporto di Fiumicino in qualità di shop advisor. Fino al 14 aprile 2022, la ragazza ha collezionato 9 ghigliottine, firmando 15 presenze e conseguito tre vittorie che l’hanno portata a totalizzare la bellezza di 111.875 mila euro in gettoni d’oro. Claudia Corda, come dichiarato da lei stessa durante una delle puntate de L’Eredità, non è single in quanto sentimentalmente impegnata con Daniel.





L’Eredità, l’errore della campionessa Claudia

In occasione della puntata di venerdì 15 aprile, è successo qualcosa che raramente si verifica durante l’Eredità. Infatti se è capitato varie volte che alla ghigliottina il campione in carica intuisse un po’ in ritardo la risposta corretta, non sempre è accaduto che abbia capito quale parola l’avrebbe fatta vincere pochissimi istanti dopo aver scritto sul cartellino una risposta diversa, purtroppo errata. E lo ha subito detto a Flavio Insinna, comunicandogli anche quella che, a suo parere, era proprio la parola vincente. Ironia della sorte, la risposta da lei pensata, purtroppo in ritardo, alla fine si è rivelata davvero corretta.

Le cinque parole da collegare sono ‘animale’, ‘lavorare’, ‘firma’, ‘pranzo’ e ‘politica’ e Claudia suggerisce come risposta ‘DIGITALE’. Tuttavia pochi istanti dopo aver consegnato il cartellino a Flavio Insinna si è resa conto di aver sbagliato, ammettendo: “Ho zero speranze di vincere perché ho capito che la risposta giusta era SOCIALE”. Flavio Insinna è stato preso alla sprovvista e il conduttore non ha potuto fare altro che spiegarle il collegamento tra ogni indizio e la parola ‘SOCIALE’. Con grande dispiacere, quindi, la concorrente non si è aggiudicata i 37.500 euro in palio, consolata dal padrone di casa che le ha ricordato che domani sera potrà ritentare la fortuna e, chissà, magari andrà bene, com’è successo nella precedente puntata con la sua vittoria.

“Ci riproverai domani sera, magari con qualche secondo in più a disposizione, questo lo diciamo al notaio” è stato il commento di Flavio Insinna a fine trasmissione. Sempre negli ultimi minuti della puntata de L’Eredità di oggi il conduttore ha inoltre ringraziato ancora una volta i telespettatori per la passione che dimostrano quotidianamente, specie per la ghigliottina, dicendo loro: “Non finiremo mai di ringraziarvi per l’affetto che ci dimostrate”.

