“Lei sa già tutto”. Nunzia De Girolamo, l’ultima notizia arriva dai corridoi Rai: la decisione è presa

Importante novità per quanto riguarda Nunzia De Girolamo, infatti la Rai avrebbe preso la sua decisione definitiva. La conduttrice sarà stata chiamata dai vertici di viale Mazzini, i quali le avranno comunicato questa scelta. La notizia è arrivata nelle scorse ore ed è stata data in esclusiva dai colleghi di TvBlog. Nessuno si aspettava di sapere tutto questo già adesso, ma sono stati anticipati i tempi.

La comunicazione per Nunzia De Girolamo ha colto di sorpresa il pubblico, che ipotizzava che la Rai prendesse una decisione simile nei prossimi mesi. Invece ecco servito il colpo di scena sensazionale. Tra l’altro, è stato nominato anche un collega della donna, anche lui protagonista di queste voci inerenti il mondo della tv. Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo.

Nunzia De Girolamo, la Rai avrebbe preso la decisione sulla conduttrice

Le notizie su Nunzia De Girolamo, circolate negli ambienti Rai, avevano fatto riferimento soprattutto ad una decisione già assunta precedentemente. Riguardavano precisamente la trasmissione Ciao Maschio, che ripartirà sabato 13 aprile. Ma stavolta l’informazione ha coinvolto un altro programma, che sarebbe stato affidato alla presentatrice della tv pubblica.

TvBlog ha fatto sapere in un suo articolo che Nunzia De Girolamo dovrebbe essere protagonista sempre alla Rai anche nella prossima stagione estiva. Sarebbe stata scelta nuovamente lei al timone della trasmissione Estate in diretta, che sostituisce La vita in diretta di Alberto Matano. A lavorare con lei dovrebbe esserci anche il collega Gianluca Semprini.

Proprio l’anno scorso Nunzia De Girolamo ha condotto Estate in diretta con Semprini. Lei è stata anche alla conduzione di Avanti Popolo, che però ha deluso le aspettative, ed è presentatrice di Ciao Maschio dal 2021.