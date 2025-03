Nella Casa del Grande Fratello, Chiara Cainelli è stata una delle concorrenti più chiacchierate, in particolare nell’ultimo mese, quando grazie alla forza dei fandom di Zeudi De Palma e degli Shailenzo è riuscita a ottenere delle percentuali molto alte durante i televoti, cosa che le hanno permesso di restare in casa. Arrivata nella casa più spiata d’Italia, la concorrente ha mostrato un interesse particolare per Javier, con il quale sono scattati anche alcuni baci, ma dopo aver ricevuto il palo dal pallavolista argentino, la ballerina si è fidanzata con Alfonso D’Apice.

Nelle ultime ore sono arrivate voci molto delicate su Chiara Cainelli, alimentate dalle rivelazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso degli scoop clamorosi sulla concorrente del Grande Fratello e fidanzata di Alfonso, che nelle ultime ore ha avuto due liti molto pesanti con l’amica e finalista del reality show Zeudi De Palma.

Grande Fratello, indiscrezione choc su Chiara Cainelli

Sulla base di alcune indiscrezioni che le sono giunte tramite la sua pagina Instagram, la Marzano ha pubblicato un post su Instagram in cui svela un’informazione “choc” riguardante la vera situazione sentimentale di Chiara. Secondo quanto riportato da Deianira, sembra che Chiara non sia single come ha lasciato intendere nella Casa, ma sia fidanzata con qualcuno al di fuori del programma.

Questo dettaglio fa sorgere interrogativi sulla sua partecipazione al Grande Fratello. A supporto delle sue affermazioni, Deianira ha pubblicato uno screenshot di una chat che sembra confermare le voci circolanti. Nella conversazione, qualcuno ha fatto presente che Chiara è in realtà impegnata.

“Deia, l’altra volta ho visto che hai mostrato un’intervista a una persona che diceva di essere il fidanzato di Chiara, è un mio amico ed è tutto vero Tu dico solo che lui ci sta male, perché comunque … lei fino all’ultimo giorno aveva detto che non avrebbe avuto nessuna storia nella casa, invece l’ha avuta con Alfonso. Lei sarebbe pronta a tutto pur di arrivare al successo”, si legge nella chat.

A corredo dello scatto, Deianira ha commentato: “Sì, lo so. Lui mi ha contattato, ma non posso assolutamente fare il suo nome perché è terrorizzato che, quando uscirà da lì, smetterà di parlargli”, ha scritto l’esperta di gossip. Questa rivelazione ha scatenato una serie di reazioni tra i fan del programma, che si trovano ora a riflettere sulla sua partecipazione al Grande Fratello e sulle sue reali intenzioni all’interno della Casa.