Grande Fratello, super bomba su Anita mentre la ragazza sembra aver intrapreso una relazione all’interno della casa con Alessio Falsone. Giorni sicuramente felici per lei ora, ma quando uscirà dal reality ad attenderla ci saranno questioni spinose da risolvere. A confermare questo scenario è la notizia arrivata poco fa. Una rivelazione choc.

Anita è uno dei quattro concorrenti in nomination come secondo finalista. Nei giorni scorsi l’abbiamo vista scontrarsi nuovamente con Beatrice Luzzi. Tra le due concorrenti, come sanno i fan del reality, non corre affatto bon sangue. La Olivieri però è protagonista anche per altro.

Leggi anche: “Beatrice ci ha provato con me”. Grande Fratello, bomba nella Casa: il concorrente confessa tutto





Grande Fratello, arriva indiscrezione su Edoardo: “Ecco come sta”. E adesso Anita…

Anita e l’amore. La concorrente ormai è sempre più legata al neo gieffino Andrea Falsone. Forse è presto ancora per parlare di una coppia vera e propria. Ma dopo la notte nella suite regalata loro dal GF i due giovani sono molto più uniti rispetto a prima. Entrambi hanno dichiarato di avere interesse a coltivare la relazione fuori dalla casa. Anche se nessuno dei due sa dire come questa evolverà.

Di sicuro Anita sembra aver chiuso i conti con il suo ex fidanzato, Edoardo. Il ragazzo ha preso malissimo la decisione della ragazza. Ricordiamo che Edoardo è il fidanzato storico della Olivieri. I due stavano insieme da dieci anni. Poi c’è era stata una separazione, ma prima di entrare nel reality i due si erano riavvicinati.

Tutto questo fino a San Valentino, giorno degli innamorati. Fino ad allora nessuno aveva mai visto Edoardo in trasmissione. Era rimasta una figura quasi misteriosa. Invece in quella occasione lui si palesò a tutti ed entrò in casa per fare una sorpresa ad Anita. Tra i due ci fu pure un bacio che fece sognare i fan della ragazza, che parlava di lui come possibile padre dei suoi figli.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 85

Invece, la ragazza adesso nega che tra lei e Edo ci sia ancora qualcosa. A Varrese ha detto: “Lo so benissimo, ma ti ricordo Max che non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca. Non è come se fosse. Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo. Ma posso essere libera di fare quello che voglio? Sono single… E poi non sapevo che sarebbe entrato lui. Quella storia è romanzata perché siamo in tv. Di che stiamo parlando?”.

Parole che Edoardo ha sentito e non ha gradito. Di poco fa una segnalazione arrivata alla esperta di gossip Deianira Marzano da una amica della famiglia del giovane, che parla chiaro su come lui sta vivendo questa situazione: “Sta malissimo, lei è come se lo avesse già dimenticato senza farsi remore“. Poi una rivelazione: “Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole“.