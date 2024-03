Grande Fratello, il concorrente non c’è andato tanto leggero: “Beatrice ci sta provando con me”. Ha raccontato tutto ad Anita e il pubblico è rimasto letteralmente senza parole. Beatrice, nelle ore scorse, ha avuto un confronto con Garibaldi in cui è entrato anche Vittorio. Parlando della situazionce che stanno vivendo in questo momento, il concorrente calabresa ha detto: “Sei tu (Beatrice) che ti sei allontanata da me e non io. Ti sei isolata con Srgio, Stefano e Vittorio”. Vittorio con il quale non era stato tenero: “Vitto è venuto a parlare con me di te. Ha detto varie cose”.

>> “Eccola, finalmente”. Kate Middleton, il primo scatto ufficiale dopo l’operazione. E i fan notano subito quel particolare

“Un esempio? Anche sul fatto di Greta mi ha detto delle cose, quando lui negli ultimi tempi si era avvicinato tanto a lei. È venuto da me e mi ha detto ‘Bea mi ha detto di allontanarmi da Greta. Io gli ho detto che doveva fare come si sentiva, che doveva pensare a sé stesso. Poi ho anche aggiunto che non doveva ascoltare gli altri”. Beatrice ha lasciato cadere il discorso nel vuoto.





Grande Fratello Alessio crede che Beatrice ci provi con lui

Beatrice sull quale ha parlato Alessio Falsone che ha interpretato, a modo suo, alcuni segnali di Bea. Riporta Novella 2000: “Tutto è iniziato quando Beatrice Luzzi, naturalmente per gioco, si è avvicinata ad Alessio Falsone. A quel punto il gieffino ha ipotizzato che l’attrice ci stesse provando con lui e così poco dopo ha raccontato l’accaduto ad Anita Olivieri. Non è ovviamente mancata la reazione di lei, che lasciando tutti senza parole ha affermato: “Lei è un po’ invidiosa. Vuole tutto ciò che è mio, che ci devo fare”.

Alessio, insomma, ha volato un po’ di fantasia. Nel frattempo Anita Olivieri sembra molto presa da lui ma Falsone ha confessato di non sapere se fuori continuerà a frequentare la bionda concorrente. Ha detto a Rosy: “Sarà difficile perché siamo distanti…“. Secondo Rosy entrambi potrebbero cambiare idea e Falsone è d’accordo: “Può succedere che esco e sono coperto di fia. Sono molto onesto”.

ALESSIO DICE AD ANITA CHE BEATRICE CI STA PROVANDO CON LUI,MA NON HA CAPITO CHE LO STA PRENDENDO IN GIRO,E CI STA SOLO GIOCANDO,E POI ANITA INVIDIOSA DI TE? AHAHAHAHAH FAI SOLO RIDERE#GrandeFratello pic.twitter.com/xoWQ5ngZxY — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 9, 2024

E ancora: “Sta di fatto che ieri a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite. L’impressione è che se uscivo dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei co***ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale”.