Sta facendo discutere parecchio una conversazione che Shaila e Chiara avrebbero avuto al Grande Fratello. Nonostante non siano stati diffusi video di questo dialogo, chi stava seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra ha notato qualcosa di particolare. Infatti, le gieffine sarebbero costrette a fare qualcosa che forse in realtà non vorrebbero.

Infatti, sul social network X c’è chi ha fatto una ricostruzione su quanto successo al Grande Fratello. Shaila e Chiara sembra che non possano comportarsi in una certa maniera, visto che potrebbero essere arrivate delle direttive dalla stessa produzione della trasmissione Mediaset.

Grande Fratello, la voce su Shaila e Chiara: “Cosa sono costrette a fare”

Un telespettatore del Grande Fratello ha raccontato cosa è accaduto tra Shaila e Chiara nelle ultime ore. In particolare, l’ex velina di Striscia la Notizia si è avvicinata alla fidanzata di Alfonso D’Apice e le ha rivelato una cosa specifica. Dunque, c’è chi ha capito che dall’alto abbiano dato delle indicazioni ben precise da seguire.

Questo quanto riferito da un utente sulle due concorrenti: “Sì, è vero che Shaila ha detto a Chiara ‘non chiedermi cosa è successo’. E domani se non esce niente in puntata allora significa che è proprio una narrazione, è un obbligo del Grande Fratello che loro due devono stare distanti! Altrimenti perché non raccontarlo?”.

Sì è vero che shaila ha detto a Chiara non chiedermi cosa è successo. E domani non esce niente in puntata allora significa che è proprio una narrazione è un obbligo del Grande Fratello che loro due devono stare distanti! Altrimenti perché non raccontarlo? #shailenzo — Angelo Due (@Angelodue101) March 13, 2025

Capiremo probabilmente nella puntata in diretta del 13 marzo se ci saranno sviluppi sul rapporto Shaila-Chiara ed eventuali spiegazioni di Alfonso Signorini.