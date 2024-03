Il 14 marzo è attesa una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo che come seconda finalista è stata scelta Rosy Chin, nella prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini uno degli inquilini finiti al televoto andrà direttamente in nomination per la puntata successiva, la quarantacinquesima, in onda di lunedì 18 marzo. C’è molta attesa per il risultato del nuovo televoto per il prossimo finalista del programma.

La prima finalista è stata Beatrice Luzzi, attrice che ha portato a casa più del 60% delle preferenze del pubblico a casa, un vero record, visto che nessuno era mai riuscito ad arrivare a numeri così alti. Poi è stata la volta di Rosy Chin, a detta del pubblico votata anche perché gli altri in lizza per la finalissima ”erano più odiosi di lei”. E ora è tempo di conoscere il terzo finalista del Grande Fratello.

Grande Fratello, giovedì 14 marzo sorpresa per Anita Olivieri

Il pubblico dovrà esprimere la propria preferenza tra Massimiliano, Anita, Giuseppe, Simona e Federico e al momento i sondaggi in rete vedono nettamente in vantaggio Simona Tagli, che gode dei voti dei fan di Beatrice Luzzi, Durante il prossimo appuntamento si parlerà del flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, nato la scorsa settimana durante una serata romantica in suite.

Quello tra Anita e Alessio è un rapporto che sembra aver perso i connotati del flirt e abbia assunto la forma di una vera e propria conoscenza. I due si ritrovano spesso insieme e ripensano agli ultimi giorni, a quanto accaduto fra loro e mentre si sorridono l’un l’altro. Dopo il bacio e la notte trascorsa insieme, Anita – che fino a poco prima parlava del fidanzato Edoardo come padre dei suoi figli – ha detto di non essere fidanzata e ha deciso di viversi questa storia con Alessio.

Dal 1 al 4º mese: Edoardo è la persona che amo, ci sto da 10 anni.



5º mese: San Valentino, bacio con Edoardo che vede come il padre dei suoi figli).



Dopo 1 settimana: Suite con Alessio.



Dopo 2 settimane: Edoardo è uno stalker.



Anita sei una merda.

#GrandeFratello — Miss Marple ® (@_Miss_Marple) March 13, 2024

Proprio per Anita arriverà una sorpresa. Una brutta sorpresa, perché secondo il sito Notizie tv, durante il prossimo appuntamento del Grande Fratello arriverà Edoardo Sanson. L’ex di Anita sarà ospite del reality show condotto da Alfonso Signorini per un confronto con la Olivieri e forse anche con Alessio Falsone. In queste ore qualcuno ha notato un commento tra le foto del suo account Instagram, in cui Edoardo ha ammesso: “Ma no tranquilla, è una relazione a tre da sempre”.