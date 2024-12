La notizia più importante è stata confermata da fonti affidabili, infatti Milly Carlucci sarebbe pronta a tornare in grande nel 2025 con un programma amato dal pubblico. Ha lottato per convincere la Rai e alla fine ce l’avrebbe fatta. Dopo il grande successo di Ballando con le stelle non ha intenzione di fermarsi, dunque sta puntando fortemente su un’altra sua opera.

Infatti, Milly Carlucci dovrebbe ritornare a prendere il timone di questo programma tra non molto. Un bel regalo di Natale da parte dei vertici di viale Mazzini, che avrebbero comunicato la lieta notizia alla popolare conduttrice televisiva. E lei darà il meglio di sé per raggiungere traguardi ambiziosi.

Milly Carlucci, splendida notizia: “Torna con l’amato programma”

I più pessimisti temevano di non vedere più Milly Carlucci in questo programma, invece ci sarebbe stato un cambio di rotto della Rai che avrebbe voluto darle fiducia. Spetterebbe a lei l’arduo compito di essere all’altezza della situazione, ottenendo ascolti tv che siano in linea con gli obiettivi.

Secondo Bubinoblog.it, “nella primavera 2025 lo show dove i vip cantano mascherati tornerà su Rai 1“. Il riferimento è ovviamente a Il cantante mascherato, che “tornerà come auspicato da Milly Carlucci”. Si prevede la messa in onda tra il mese di maggio e quello di giugno. Ma niente spin-off di Ballando con le stelle: “L’idea di intaccare la pur incredibile forza di Ballando con le stelle con spin-off (torneo dei campioni, far ballare i figli piccoli dei vip, ecc.) non è all’ordine del giorno”.

assurdo come con un programma faccia il 36% e poi con un altro tipo il 10 😭😭😭 ma a me fa molto ridere il cantante mascherato e poi mi piace vedere i ballerini vicino alle maschere quindi io sono contenta https://t.co/uwfpdKxfTe — Giorgia (@Gioo_Gioo00) December 23, 2024

Il cantante mascherato è stato trasmesso su Rai 1 dal 10 gennaio 2020 al 22 aprile 2023. La quinta edizione del 2024 è stata annullata per ascolti tv non esaltanti, ma ora la Rai vorrebbe riprovarci.