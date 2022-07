“Amici? Storia vecchia”. LDA, taglio netto con il passato: ora il figlio di Gigi D’Alessio guarda lontano

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio torna sulla sua esperienza ad Amici. Un programma che gli ha dato fama e popolarità al punto che il cantante è arrivato a chiedere ai fan di diminuire l’affetto che lo circonda, spesso fuori le righe. Nel dettaglio scriveva: “Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti. Non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi”, ha esordito il figlio di Gigi D’Alessio.



“Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona. Tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi, per favore, vi chiedo solo questo. Grazie”.





LDA, dopo l’esperienza ad Amici il sogno è Sanremo



E ancora: “E comunque io ho fatto queste Stories non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”. Tornando all’esperienza ad Amici, ha rivelato a Superguidatv come sia grato a Maria De Filippi dell’opportunità concessa. (Leggi anche “LDA e Carola”. Amici 21, caos a pochi giorni dalla finale. Esplode la protesta del pubblico)



“Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile. Se sento di aver un po’ tolto l’etichetta di “Figlio di”? Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di..”.



Il suo futuro è ora lontano dal talent. “Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour”.

