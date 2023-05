Sono tutti rimasti incantanti dalla scelta di Lavinia Mauro e Alessio Corvino a Uomini e Donne. L’ex tronista, che ha preferito lui ad Alessio Campoli, è ora felicemente fidanzata. Ma ecco che all’improvviso i due hanno ormai ricevuto una brutta notizia, che probabilmente non si aspettavano. E nemmeno i telespettatori, dato che erano pronti a rivederli all’opera in un contesto ben definito. Dovranno invece accettare una realtà dei fatti differente.

A inizio maggio su Lavinia Mauro e Alessio Corvino era giunta una segnalazione ad Amedeo Venza: “Era in disco all’Hibtoo con la famosa ragazza della segnalazione di Capodanno. E intanto di Lavinia nemmeno l’ombra. Ti volevo far notare che Corvino, la scelta di Lavinia, stava a farsi serata con amici e per tutta la sera stava appiccicato alla vocalist, una biondina”. Ma poi invece gli ex volti di UeD si sono fatti vedere insieme sui social.

Lavinia Mauro, tutti vogliono sapere dei ritocchini. La verità dell'ex UeD





Lavinia Mauro e Alessio Corvino, arriva una brutta notizia

Si ipotizzava infatti che Lavinia Mauro e Alessio Corvino fossero interessati ad un programma, che li aveva scelti per l’imminente inizio dello stesso. Invece il pubblico non avrà questa occasione di rivederli nel piccolo schermo, stando alle ultime notizie date dal sito Blastingnews. A prendere questa decisione sarebbe stata Maria De Filippi, la quale ha optato per altri nomi e per un altro modus operandi. In linea con quanto succederà al Grande Fratello.

Lavinia e Alessio erano stati dati in lizza per la prossima edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, invece non sarà così a meno di clamorosi colpi di scena. Maria avrebbe deciso di scegliere persone non famose, come succederà col GF, quindi ci sarà una versione Nip. Il pubblico avrà modo di apprezzare persone sconosciute al mondo dello spettacolo e quindi sono esclusi dalla trasmissione anche l’ex tronista Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

L’ultima notizia ufficiale da Temptation Islando è datata 2 maggio, quando è stato annunciato l’inizio dei casting. Ma al momento non sono stati rivelati i nomi delle coppie e nemmeno di coloro che faranno i tentatori e le tentatrici.