Ci sono grosse novità che riguardano la programmazione del Grande Fratello. Finora infatti il pubblico si è sintonizzato con la diretta il lunedì e il sabato ma nelle settimane a seguire ci sarà un ennesimo cambio. È stata Rebecca Staffelli, la “voce del popolo” di questa edizione del reality show di Canale 5, a far sapere a mezzo Instagram che il programma non andrà in onda lunedì 18 dicembre. Dopo la puntata di sabato 16, dunque, si va dritti a 7 giorni dopo.

La diretta successiva sarà infatti quella di sabato 23 dicembre. Certamente una brutta notizia per il pubblico che segue le vicende della Casa. Davide Maggio sul suo sito ha poi spiegato il motivo di questa modifica. Lunedì 18 dicembre, infatti verrà trasmessa la semifinale di Io Canto Generation, che si sarebbe dovuta tenere giovedì 21, quando invece vedremo in tv la Coppa Italia. Inoltre, come era già stato annunciato, non si farà nemmeno la puntata del 25 dicembre perché Natale.

“Eliminato dal GF”: cosa si è saputo

Per tutto il mese di dicembre, dunque, ci sarà un unico appuntamento settimanale col Grande Fratello: quello del sabato. Ma la puntata del 16 ci sarà. È attesissima perché probabilmente Mirko tornerà nella Casa per avere un faccia a faccia con Greta e poi perché il pubblico si aspetta provvedimenti contro Massimiliano Varrese per gli ultimi atteggiamenti.

E poi, attenzione, si scoprirà il nuovo eliminato del Grande Fratello. Come sempre, solo durante la puntata avremo certezza sul nome, quando cioè Alfonso Signorini aprirà la busta rossa con il verdetto del pubblico, ma i sondaggi lanciati in rete in questi giorni sembrano andare tutti nella stessa direzione.

Ricordiamo che stando alle nomination di lunedì scorso rischiano di uscire dalla Casa Sara Ricci, Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. E dando uno sguardo a più di un sondaggio, a quanto pare ad avere la peggio sarà l’attrice che ha diviso il set di Vivere con la Luzzi (che invece continua a essere tra i preferiti): Sara Ricci. È lei ad avere avuto la percentuale di voti più bassa, sempre stando al web, potrebbe dunque non mangiare il panettone con gli altri concorrenti. Ma molti lo sospettavano, dunque non sarà – sempre che i sondaggi abbiano ragione – un addio così inaspettato.