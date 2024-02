Esce stasera dalla casa del Grande Fratello. Esatto, proprio mercoledì 21 febbraio 2024 ci sarà la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. E sembra evidente che a dover lasciare il gioco è uno e uno soltanto. Ma andiamo con ordine. Nella seconda diretta settimanale del programma infatti, ci sono cinque concorrenti in nomination. Tre di loro sono stati nominati lunedì scorso, ma si sono aggiunti a loro Sergio e Stefano.

Insomma, qualcuno uscirà durante la 38ª puntata del Grande Fratello 2023, questo è certo. Sarà una puntata complessa sopratutto dopo quella del 19 febbraio in cui è capitato davvero di tutto. Qualcuno infatti ricorderà il rientro in casa di Giuseppe Garibaldi nella casa dopo un altro malore. I suoi coinquilini lo hanno accolto con abbracci e baci.





Esce stasera dalla casa del Grande Fratello

È stata la sua seconda assenza per motivi di salute in un mese, e ha fatto una confessione su cui torneranno prossimamente. Ma non è finita, perché abbiamo partecipato ad un grande momento emotivo tra Perla e Mirko, con quest’ultimo che è tornato in casa dopo essere rientrato e fatto uscire di nuovo. In diretta, Signorini ha chiesto se si daranno una seconda possibilità, e entrambi hanno risposto di sì, dichiarando di non aver mai accettato la fine della loro relazione profonda.

"non ce la posso fare senza di te"



no ve lo giuro lei stava per piangere é terrorizzata di perdere stefano fate uno sforzo diamogli qualche voto senno mi sento troppo in colpa😭💔#GrandeFratello pic.twitter.com/jaZIO3LBVl — ✨👑BeatriceLuzziReginaItalia👑✨ (@Lar02a) February 21, 2024

Ma non è finita perché lunedì Signorini ha raccontato che Greta si trova nel mezzo di un triangolo amoroso con Alessio e Sergio, mentre il nuovo gossip riguarda Letizia e Paolo, che si sono riuniti grazie al reality. Letizia ha confessato di aver imparato ad apprezzare la felicità e l’amore grazie alla sua esperienza nella casa.

Bea: poi tu sei stato molto caro a dirgli “la mia mamma stasera sarà anche un po’ la tua”#grandefratello pic.twitter.com/UYYvEKouLl — falsaaaaah (@falsaaaaah) February 20, 2024

Ora, la domanda delle domande: chi esce stasera visto che il televoto è eliminatorio? In nomination troviamo: Beatrice, Marco, Federico, Stefano e Sergio. I sondaggi parlano chiaro e sembra che stasera a lasciare la casa sarà uno soltanto: Sergio. Secondo gli stessi si trova in una forbice che va dall’8 al 10% e non basta per superare il penultimo. In testa troviamo sembra lei: Beatrice Luzzi. Sarà lei a vincere il premio finale?

