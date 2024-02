Nella puntata di lunedì 19 febbraio nessun concorrente è stato eliminato dal Grande Fratello. Tra Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi è stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio portando a casa la percentuale più bassa di preferenze. Il concorrente è quindi il primo candidato alle prossime eliminazioni. Oltre a lui, in nomination ci sono altri quattro concorrenti.

Beatrice Luzzi, Federico Massera, Stefano Miele e Marco Maddaloni dovranno vedersela al prossimo televoto e uno dei quattro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello. La puntata si è aperta con un confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti che hanno parlato nuovamente della loro storia d’amore, poi il rirotno in casa di Giuseppe Garibaldi, uscito una decina di giorni fa a causa di un malore.

Grande Fratello, tensione dietro le quinte: la segnalazione

Dopo la puntata andata in onda lunedì 19 febbraio, una clamorosa segnalazione è arrivata all’indirizzo di Alessandro Rosica, conosciuto sui social come l’Investigatore social. Sul suo account iInstagram, l’influencer ha pubblicato una storia in cui si vede la segnalazione di una persona che è stata tra il pubblico del Grande Fratello.

Secondo la segnalazione arrivata ad Alessandro Rosica, sembra che durante la serata del Grande Fratello andata in onda lunedì 19 febbraio, parte del pubblico non sia stato trattato benissimo: “Ci hanno trattato con estrema maleducazione e arroganza rispondendo male a tutti, indisponendosi se qualcuno doveva andare in bagno ore prima della diretta, offendendo con estrema prepotenza, addirittura un ragazzo è stato spinto”.

Come riporta BlogTivvu, la testimone ha parlato anche di un “grande malumore”, tanto che finita la puntata ci sarebbe stata “una mezza rivolta del nostro settore di pubblico”. Anche Rosica ha commentato parlando di un clima molto teso: “Dietro le quinte del GF l’aria che si respira è tesissima”.