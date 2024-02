Anita Olivieri richiamata in confessionale per il fazzoletto lasciatole dal fidanzato Edoardo. Durante la puntata andata in onda il giorno di San Valentino, mentre Alfonso Signorini riprendeva la parola dallo studio, Edoardo ha passato ad Anita un bigliettino e lei ci ha chiuso la mano sopra: la scena, però, non è sfuggita al web, che ha chiesto la squalifica per l’ennesimo pasticcio combinato dalla concorrente del Grande Fratello.

La scena è andata in onda durante la puntata del Grande fratello, quando Anita ha ricevuto come sorpresa di San Valentino la visita del suo fidanzato Edoardo. L’arrivo del giovane ha messo fine anche a tani interrogativi degli ultimi mesi circa la reale esistenza di un fidanzato di Anita. In molti non ci credevano, neanche all’interno della casa, e tra l’altro si era sparsa la voce che Anita fosse vicina a uno degli autori del Grande Fratello, grazie al quale avrebbe avuto in più occasioni un trattamento di favore rispetto ad altri concorrenti.

Leggi anche: “Non ti perdono”. Grande Fratello, Beatrice: il fatto è grave, la rottura inevitabile





Grande Fratello, cosa c’era sul fazzoletto consegnato dal fidanzato ad Anita

Lunedì notte Giuseppe Garibaldi si è appartato in camera con Anita Olivieri e le ha chiesto informazioni sul biglietto: “Sai il fazzolettino che ti ha dato Edoardo? Quando l’ho visto pensavo fosse altro“, ha detto Garibaldi all’amica. A questo punto la concorrente ha spiegato cosa è successo poco dopo la fine della puntata in diretta, rivelando al Garibaldi di essere stata chiamata in confessionale dal Grande Fratello.

Come riporta Biccy, gli autori hanno richiamato Anita chiedendole di consegnare il fazzoletto consegnatole da Edoardo. Sul fazzoletto non c’era niente, se non un’iniziale ricamata, proprio la E di Edoardo. “Io mi sono ritrovata in mano questo fazzoletto, ma non ho nemmeno realizzato”, ha detto la gieffina a Garibaldi.

Questo non era un fazzoletto

Anita deve essere squalificata#GrandeFratello pic.twitter.com/eQwqh36RqV — lucabo (@lucaMilansempre) February 15, 2024

E ancora: “Pensavi ci fosse scritto qualcosa? Sì e secondo te cosa è successo? Sono andata in confessionale e cosa mi hanno detto? ‘Dacci subito quel fazzolettino’. Io ho detto immediatamente che era vuoto e non c’era scritto nulla. Guarda, non c’è nulla a parte la E di Edoardo. Sì è ricamata, sì vabbè lui è così, non c’è nulla da fare, è un principe”.