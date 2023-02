L’annuncio di Alfonso Signorini è arrivato durante il day del GF Vip 7 in onda su Canale 5. Giovedì 23 febbraio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale in diretta del reality show più seguito della televisione italiana.

In nomination quattro concorrenti della settima edizione del GF Vip: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. I quattro sono i protagonisti dei gruppi contrapposti, gli Spartani e i Persiani. I vipponi non erano ancora a conoscenza del tipo di televoto a cui avrebbero partecipato da lunedì, giorno in cui sono finiti in nomination.

L’annuncio di Alfonso Signorini ai quattro nominati del GF Vip 7

Secondo i sondaggi che circolano sui social, a fare le spese di questa lotta tra i grandi protagonisti del reality show di Canale 5 potrebbe essere Antonino Spinalbese. Al momento, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Mari è l’indiziato numero uno per l’eliminazione del nuovo appuntamento del reality show iniziato il 19 settembre 2022. L‘annuncio di Alfonso Signorini è arrivato nel pomeriggio.

In collegamento con alcuni vipponi nel confessionale della casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha fatto l’annuncio. Come detto, fino a poche ore fa Antonella, Micol, Antonino e Nikita pensavano, che come ogni settimana, il televoto avrebbe decretato il preferito del pubblico. “Uno di voi stasera non c’è più eh. Uno di voi uscirà dalla casa. No, non è per il preferito, ve lo dico subito. Ma è per l’eliminazione“.

L’annuncio di Alfonso Signorini è arrivato durante l’appuntamento pomeridiano che anticipa la puntata in onda in prima serata e ha sorpreso i quattro concorrenti nominati. Sarà quindi una puntata imperdibile, perché questa sera uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip dovrà abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia.