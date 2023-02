Clamorose rivelazioni fuori dal GF Vip 7 su Nikita Pelizon. La concorrente del reality show di Alfonso Signorini è finita nel mirino dopo un’incredibile scoperta su di lei fatta da alcuni utenti. Infatti, è stato tirato fuori un vecchio filmato relativo a dichiarazioni della modella su un tema delicato. Dichiarazioni che sono state condannate duramente dal pubblico, con alcune persone che hanno addirittura invocato provvedimenti durissimi, come quello di mandarla via dal mondo della televisione.

E ora all’esterno del GF Vip 7 c’è chi ha voluto svelare cose gravi su Nikita Pelizon, che avrebbe detto anche nella casa più spiata d’Italia. La vippona aveva affermato sul tema Covid: “Una malattia anche gentile perché non se la prende con i bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Noi siamo fatti per la vita eterna? Non credo, eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo di accettare che qualcuno possa morire. Ci rifiutiamo di voler soffrire per qualcuno che amiamo”.

GF Vip 7, piovono accuse su Nikita Pelizon

Durante questi mesi trascorsi al GF Vip 7, Nikita Pelizon ha avuto in passato una lite con un’ex compagna di avventura. E quest’ultima è ritornata alla carica, alla luce delle frasi sul coronavirus dette dalla giovane. Nella casa la modella originaria di Trieste si era difesa così: “Credi e arriverà quello che desideri, ci sono tante persone fuori. Non parlo di cose che sono andate via, parlo di ciò che può arrivare nella vita adesso. Non volevo toccare tuo fratello, credimi”. Ma questa ex gieffina non l’ha mai perdonata.

A scagliarsi contro Nikita Pelizon è stata Cristina Quaranta, che ha commentato la notizia sotto il post della pagina Instagram The Pipol Tv: “Lei è la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo. Mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata. Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione“. E non sappiamo se già nella puntata di giovedì 23 febbraio potrebbe esserci qualche altro duro scontro con Nikita.

Ovviamente i telespettatori sperano di saperne di più anche su quelle affermazioni sul coronavirus di Nikita Pelizon, che rischierebbe di perdere una fetta di consensi. Probabile che Alfonso Signorini la faccia intervenire per chiarire definitivamente la questione.