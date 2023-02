Al GF Vip 7 Nikita Pelizon dovrà difendersi in questi giorni e convincere il pubblico a votarla, infatti rischia di essere eliminata dal programma essendo stata nominata insieme ad Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia. Ma ora ecco venire fuori una scoperta sconcertante sul conto della modella originaria di Trieste. E ciò che è stato visto in queste ore sta facendo esplodere mille polemiche. Chi ha postato il filmato addirittura non vorrebbe più vederla nel mondo della televisione.

Nonostante si tratti di un video non attualissimo, fuori dal GF Vip 7 la notizia su Nikita Pelizon è emersa solamente nelle scorse ore. Ovviamente, quasi superfluo aggiungerlo, le immagini sono diventate virali. Intanto, parlando di quello che accade nella casa, Luca Onestini ha deciso di attaccarla duramente: “Cosa vuol dire che non hai memoria? Il problema è suo, io non ho mai visto una cosa del genere. È contro il regolamento ma se non lo dice nessuno… è una roba che coprono”.

GF Vip 7, scoperta choc su Nikita Pelizon

In questo video che ha come protagonista la concorrente del GF Vip 7, Nikita Pelizon, lei aveva deciso di dire la sua su un argomento molto delicato e allo stesso tempo drammatico. Tantissime sono state le persone che hanno perso la vita per questa grave malattia, ma la triestina aveva preferito usare un altro tipo di parole e di sdrammatizzare gli avvenimenti. Cosa che però non è stata affatto gradita da migliaia di follower, che hanno iniziato a puntare il dito contro l’ex fidanzata di Matteo Diamante.

Queste le considerazioni di Nikita sul coronavirus: “Una malattia anche gentile perché non se la prende con i bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Alcuni sono stati malissimo, ma altri hanno avuto solo una febbre leggera; speriamo che questo virus se ne vada. Ci sta insegnando forse che dovremmo essere più uniti come esseri umani. Noi siamo fatti per la vita eterna? Non credo, eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo di accettare che qualcuno possa morire. Ci rifiutiamo di voler soffrire per qualcuno che amiamo. Ma noi siamo fatti per questo”.

una che dice che il covid è “anche gentile perché non se la prende coi bambini” e “perché non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante” per non parlare poi di tutto il resto del discorso non dovrebbe nemmeno stare in televisione. pic.twitter.com/bs7QgJZTqZ — Ⅎ🪁- ᴍᴀʀᴇ ғᴜᴏʀɪ ᴇʀᴀ (@Karmaaisabitchx) February 21, 2023

E la gente ha reagito così: “Una che parla così del Covid non dovrebbe nemmeno stare in televisione“, “Un discorso da brividi”, “Sentire ‘sta roba, visti tutti i morti che ci sono stati, per me è da brividi”. Vedremo se lo staff di Nikita Pelizon vorrà replicare a questi attacchi.