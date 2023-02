Dopo la puntata in diretta del GF Vip 7 è emersa una notizia preoccupante per Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Ovviamente queste ore saranno le più difficili e fino a giovedì 23 febbraio la tensione regnerà sovrana nella casa. Alfonso Signorini le ha già fatto sapere qualcosa che riguarda loro due e si preannunciano giorni infuocati, dove non mancheranno sicuramente colpi di scena e polemiche immense. Ci sono anche altri coinquilini coinvolti, ma è soprattutto sulle due vippone che c’è parecchia attenzione.

Intanto, prima di parlare di cosa potrebbe succedere al GF Vip 7 nei confronti di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, c’è allarme anche per le condizioni di salute di Giaele De Donà. La ragazza appare sempre più magra e in questi mesi ha davvero perso troppi chili. Il dimezzamento del budget di spesa per le prossime due settimane potrebbe causarle ulteriori problemi. E quindi è stato chiesto di intervenire affinché qualche specialista possa farle migliorare lo stato fisico della moglie di Bradford Beck.

Leggi anche: “Non potete più ignorarlo”. GF Vip 7, ansia per Giaele: la sua salute preoccupa sempre di più





GF Vip 7, la brutta notizia su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon

Ora anche fuori dal GF Vip 7 si sta parlando insistentemente di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, due delle protagoniste dell’attuale edizione della trasmissione di Canale 5. Il loro obiettivo è certamente quello di giungere fino alla fine e sperare di vincere il ricco montepremi in palio. Ma ora per loro è forse il momento più delicato e dovranno tirare fuori gli artigli per farcela. Andiamo a vedere insieme a cosa ci stiamo riferendo e qual è soprattutto il rischio che stanno correndo adesso.

Sia Antonella che Nikita rischiano di uscire anzitempo dal GF Vip 7, infatti sono finite in nomination assieme ai coinquilini Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia. Uno di loro perderà il televoto e dovrà abbandonare per sempre l’avventura televisiva. Non resta che attendere il prossimo appuntamento con Alfonso Signorini per scoprire qualche dettaglio in più, ma certamente mai come stavolta le due sono in agitazione perché la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia è seriamente messa in pericolo.

Nella serata del 20 febbraio era stata decretata l’eliminazione di Sarah Altobello, ma aveva il biglietto di ritorno e quindi è tornata in casa. L’esperienza al GF Vip 7 sta continuando e chissà se a sorpresa non riuscirà ad arrivare fino in fondo.